https://sputniknews.com.tr/20230315/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-azerbaycanda-ozel-mac-1068259215.html

Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

karabağ

futbol

deprem

yardım

maç

azerbaycan

bakü

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Galatasaray, depremzedeler yararına düzenlenen maçta Karabağ Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.

https://sputniknews.com.tr/20230311/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-muzayede-1068109099.html

karabağ

azerbaycan

bakü

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galatasaray, karabağ, futbol, deprem, yardım, maç, azerbaycan, bakü