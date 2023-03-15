https://sputniknews.com.tr/20230315/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-azerbaycanda-ozel-mac-1068259215.html
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T00:08+0300
2023-03-15T00:08+0300
2023-03-15T00:09+0300
spor
galatasaray
karabağ
futbol
deprem
yardım
maç
azerbaycan
bakü
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Galatasaray, depremzedeler yararına düzenlenen maçta Karabağ Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230311/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-muzayede-1068109099.html
karabağ
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galatasaray, karabağ, futbol, deprem, yardım, maç, azerbaycan, bakü
galatasaray, karabağ, futbol, deprem, yardım, maç, azerbaycan, bakü
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
00:08 15.03.2023 (güncellendi: 00:09 15.03.2023) Abone ol
Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.
Galatasaray, depremzedeler yararına düzenlenen maçta Karabağ Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.