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Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç
Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
karabağ
futbol
deprem
yardım
maç
azerbaycan
bakü
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Galatasaray, depremzedeler yararına düzenlenen maçta Karabağ Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
https://sputniknews.com.tr/20230311/galatasaraydan-depremzedeler-yararina-muzayede-1068109099.html
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galatasaray, karabağ, futbol, deprem, yardım, maç, azerbaycan, bakü
galatasaray, karabağ, futbol, deprem, yardım, maç, azerbaycan, bakü

Galatasaray'dan depremzedeler yararına Azerbaycan'da özel maç

00:08 15.03.2023 (güncellendi: 00:09 15.03.2023)
© AASpor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek etkili performansını sürdüren lider Galatasaray, aynı zamanda teknik direktörü Okan Buruk ile birkaç rekora imza attı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'u deplasmanda 4-0 yenerek etkili performansını sürdüren lider Galatasaray, aynı zamanda teknik direktörü Okan Buruk ile birkaç rekora imza attı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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Galatasaray, milli maçlar dolayısıyla Spor Toto Süper Lig'e verilecek arada geliri depremzedelere bağışlanacak özel maçta Azerbaycan ekibi Karabağ ile karşılaşacak.
Galatasaray, depremzedeler yararına düzenlenen maçta Karabağ Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Bakü Olimpiyat Stadı'nda yapılacak mücadele, 26 Mart Pazar günü TSİ 19.00'da oynanacak.
Karşılaşmanın tüm geliri, depremden etkilenen bölgelere bağışlanacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yaralarını sarmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 11.03.2023
SPOR
Galatasaray'dan depremzedeler yararına müzayede
11 Mart, 00:01
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