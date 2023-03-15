https://sputniknews.com.tr/20230315/fransiz-yonetmen-22-yil-sonra-acikladi-amlie-bir-kgb-ajaniydi-1068312299.html

Fransız yönetmen 22 yıl sonra açıkladı: Amélie bir KGB ajanıydı

Fransız yönetmen 22 yıl sonra açıkladı: Amélie bir KGB ajanıydı

Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, tüm dünyada büyük ilgi gören Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) filmiyle ilgili "Amélie aslında KGB tarafından işe... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T21:06+0300

2023-03-15T21:06+0300

2023-03-15T21:09+0300

dünya

jean-pierre jeunet

audrey tautou

amélie

amélie poulain

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Fransız kült filmleri arasına adını yazdıran 2001 tarihli Amélie filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, 22 yıl sonra filmin ünlü karakteri Amélie Poulain hakkında açıklamalarında bulundu. Yönetmen, Audrey Tautou'nun canlandırdığı karakterin gerçekte bir ajan olduğunu söyledi. NTV'nin aktardığına göre Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, “La véritable histoire d'Amélie Poulain” (Amélie Poulain’in Gerçek Hikayesi) isimli kısa filme göre, Amélie aslında KGB tarafından işe alınan bir casustu, hatta küçüklüğünden beri bir ajanlık eğitimi alıyordu. Jeunet, kısa filme bu sırrı açığa çıkarma zamanının geldiğini anlatarak başlıyor" dedi.Jeunet, Amélie dışında kariyer boyunca Şarküteri, Kahraman Çocuk, Kayıp Nişanlı, Micmacs gibi filmlere imza attı.

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jean-pierre jeunet, audrey tautou, amélie, amélie poulain