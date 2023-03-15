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https://sputniknews.com.tr/20230315/fransiz-yonetmen-22-yil-sonra-acikladi-amlie-bir-kgb-ajaniydi-1068312299.html
Fransız yönetmen 22 yıl sonra açıkladı: Amélie bir KGB ajanıydı
Fransız yönetmen 22 yıl sonra açıkladı: Amélie bir KGB ajanıydı
Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, tüm dünyada büyük ilgi gören Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) filmiyle ilgili "Amélie aslında KGB tarafından işe... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T21:06+0300
2023-03-15T21:09+0300
dünya
jean-pierre jeunet
audrey tautou
amélie
amélie poulain
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Fransız kült filmleri arasına adını yazdıran 2001 tarihli Amélie filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, 22 yıl sonra filmin ünlü karakteri Amélie Poulain hakkında açıklamalarında bulundu. Yönetmen, Audrey Tautou'nun canlandırdığı karakterin gerçekte bir ajan olduğunu söyledi. NTV'nin aktardığına göre Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, “La véritable histoire d'Amélie Poulain” (Amélie Poulain’in Gerçek Hikayesi) isimli kısa filme göre, Amélie aslında KGB tarafından işe alınan bir casustu, hatta küçüklüğünden beri bir ajanlık eğitimi alıyordu. Jeunet, kısa filme bu sırrı açığa çıkarma zamanının geldiğini anlatarak başlıyor" dedi.Jeunet, Amélie dışında kariyer boyunca Şarküteri, Kahraman Çocuk, Kayıp Nişanlı, Micmacs gibi filmlere imza attı.
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jean-pierre jeunet, audrey tautou, amélie, amélie poulain
jean-pierre jeunet, audrey tautou, amélie, amélie poulain

Fransız yönetmen 22 yıl sonra açıkladı: Amélie bir KGB ajanıydı

21:06 15.03.2023 (güncellendi: 21:09 15.03.2023)
© AFP 2023 / LUCY NICHOLSONFransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet
Fransız yönetmen Jean-Pierre Jeunet - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AFP 2023 / LUCY NICHOLSON
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Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, tüm dünyada büyük ilgi gören Amélie (Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain) filmiyle ilgili "Amélie aslında KGB tarafından işe alınan bir casustu, hatta küçüklüğünden beri bir ajanlık eğitimi alıyordu" dedi.
Fransız kült filmleri arasına adını yazdıran 2001 tarihli Amélie filminin yönetmeni Jean-Pierre Jeunet, 22 yıl sonra filmin ünlü karakteri Amélie Poulain hakkında açıklamalarında bulundu.
Yönetmen, Audrey Tautou'nun canlandırdığı karakterin gerçekte bir ajan olduğunu söyledi.
NTV'nin aktardığına göre Yönetmen Jean-Pierre Jeunet, “La véritable histoire d'Amélie Poulain” (Amélie Poulain’in Gerçek Hikayesi) isimli kısa filme göre, Amélie aslında KGB tarafından işe alınan bir casustu, hatta küçüklüğünden beri bir ajanlık eğitimi alıyordu. Jeunet, kısa filme bu sırrı açığa çıkarma zamanının geldiğini anlatarak başlıyor" dedi.
Jeunet, Amélie dışında kariyer boyunca Şarküteri, Kahraman Çocuk, Kayıp Nişanlı, Micmacs gibi filmlere imza attı.
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