https://sputniknews.com.tr/20230315/finlandiya-cumhurbaskani-niinisto-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1068277366.html

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'yi ziyaret edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'yi ziyaret edecek

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T11:37+0300

2023-03-15T11:37+0300

2023-03-15T11:39+0300

dünya

iletişim başkanlığı

sauli niinistö

recep tayyip erdoğan

finlandiya

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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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iletişim başkanlığı, sauli niinistö, recep tayyip erdoğan, finlandiya