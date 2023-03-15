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https://sputniknews.com.tr/20230315/finlandiya-cumhurbaskani-niinisto-turkiyeyi-ziyaret-edecek-1068277366.html
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'yi ziyaret edecek
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'yi ziyaret edecek
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T11:37+0300
2023-03-15T11:39+0300
dünya
iletişim başkanlığı
sauli niinistö
recep tayyip erdoğan
finlandiya
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek. 17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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iletişim başkanlığı, sauli niinistö, recep tayyip erdoğan, finlandiya
iletişim başkanlığı, sauli niinistö, recep tayyip erdoğan, finlandiya

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö, Türkiye'yi ziyaret edecek

11:37 15.03.2023 (güncellendi: 11:39 15.03.2023)
© AAFinlandiya- Türkiye
Finlandiya- Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Niinistö, Erdoğan'ın daveti üzerine 16-17 Mart'ta Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
17 Mart Cuma günü İstanbul'da yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Finlandiya ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.
Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, NATO Madrid Zirvesi marjında imzalanan Üçlü Muhtıra temelinde Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.
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