https://sputniknews.com.tr/20230315/fatih-altaylidan-emre-belozogluna-kadina-hakaret-edemezsin-1068278043.html

Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu'na: 'Kadına hakaret edemezsin'

Fatih Altaylı'dan Emre Belözoğlu'na: 'Kadına hakaret edemezsin'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ""Bir tane annem var, babamdan başka kimsenin elini tutmamış, eşim var benden... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T11:55+0300

2023-03-15T11:55+0300

2023-03-15T11:55+0300

türkiye

fatih altaylı

emre belözoğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0b/14/1043260550_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5d8c4fc727e13d71931486f25e063315.jpg

Gazeteci Fatih Altaylı, katıldığı bir televizyon yayınında Belözoğlu'nun ifadelerine tepki gösterdi.Altaylı, Belözoğlu'nun kadınlara hakaret ettiğine dikkat çekerek, "Benim anamın eline el değmemiştir, karımın eline el değmemiştir. Bu mudur şeref? Haysiyet bu mudur? Ne alakası var? Hırsızsındır, alçaksındır, haysiyetsiz işler yaparsın, kaçakçısındır, yetim hakkı yiyorsundur... Oralarda ararsın şerefi. Birinin elini tutup tutmamasında değil. Çünkü kimse bilmez hangi karanlık köşede kimin kimin neyini tuttuğunu. Bunun üzerinden böyle bir şey diyemezsin. Bunun üzerinden kadına hakaret edemezsin. Kadının cinselliği ile kadının birinin elini tutmasını ilkel bir dünya görüşü olarak dayatamazsın" dedi.Belözoğlu'nun sözlerini FETÖ'ye dayandıran Altaylı, "Hepimizin çoluğu çocuğu var. Benim kızım veya senin kızın bir çocukla el ele gezse mutlu olursun. Şerefini haysiyetini mi kaybeder ey Emre, ey Fetullah'ın çocuğu! Ayıp! Bunun üzerinden şeref haysiyet yorumu yapmak, onun bunun karısıyla kızıyla kendi karını kızını karşılaştırmak ayıptır. Ama boşuna Fetullah Terör Örgütü demiyorlar ki. Boşuna bunlar onun eteğinin altından çıkmıyor ki" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230313/emre-belozoglundan-besiktas-taraftarina-tepki-seref-istiyorlarsa-bizde-fazlasiyla-var-1068187274.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

fatih altaylı, emre belözoğlu