https://sputniknews.com.tr/20230315/estonyadan-johnson-ve-trumpin-saclarini-unutturacak-figur-rain-epler-1068282781.html

Estonya'dan Johnson ve Trump'ın saçlarını unutturacak figür: Rain Epler

Estonya'dan Johnson ve Trump'ın saçlarını unutturacak figür: Rain Epler

Estonya parlamentosunun yeni üyesi Rain Epler, eski İngiliz Başbakan Boris Johnson ve eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ardından sıra dışı saçıyla gündeme... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T12:54+0300

2023-03-15T12:54+0300

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dünya

estonya

donald trump

boris johnson

saç

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ABD merkezli Politico gazetesinde yer alan bir makale, geçtiğimiz hafta Estonya parlamentosuna milletvekili olarak seçilen ancak 'siyasi söylemlerinden çok saç kesimiyle tanınan' milliyetçi siyasetçi Rain Epler'i gündeme getirdi."Trump, Johnson ve Fabricant'ı geçin, yeni ve korkunç bir saç kesimi sahnede" başlıklı makalede milliyetçi EKRE partisi üyesi Rain Epler hakkında "Peruk gibi görünse de, 'foliküler alanda bir miktar - ama yalnızca bir miktar - gelişme olduğunu' kabul etmesine rağmen, saçının gerçek olduğunu söylüyor" denildi.Esprili bir dille, Estonyalı siyaseçinin 'nasıl bir saç kesimi istediğinden emin olamadığını, bu nedenle hepsini aynı anda yaptırdığını' belirten makalede ayrıca, "Savaşa hazırlanıp miğfer takmış gibi görünüyor ya da Epler aşırı sağcı olduğu için belki de gittiği berber bunun intikamını alan bir mültecidir" ifadelerine yer verildi.Makaleye göre Epler'in başbakanlığa yükselme ihtimali oldukça zayıf iken, Estonyalı siyasetçinin saç stilinin hatırlattığı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2024 Başkanlık seçimlerinde hakkındaki soruşturmalara rağmen aday olmak istediği de hatırlatıldı.

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estonya, donald trump, boris johnson, saç