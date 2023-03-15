https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html
Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinden önce Kremlin Sarayı duvarlarının hemen... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:34+0300
2023-03-15T13:34+0300
2023-03-15T13:35+0300
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rusya
suriye
esad
moskova
meçhul asker anıtı
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Suriye bayrağının renklerindeki bir kurdeleyle çevrelenmiş koyu kırmızı güllerden oluşan çelenk bırakan Esad'a, Suriyeli siyasetçiler ve askerlerden oluşan bir heyet eşlik etti. Esad, çelenk bırakma seremonisinin ardından hayatını kaybeden askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Esad'ın Meçhul Asker Anıtı'ndaki anma merasiminde Şeref Kıtası Askeri Bandosu da hazır bulundu. Esad, Moskova'ya dün akşam gelmişti. Suriye lideri, son Moskova ziyaretini Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-devlet-baskani-besar-esad-resmi-ziyaret-icin-moskovada-1068253474.html
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rusya, suriye, esad, moskova, meçhul asker anıtı
rusya, suriye, esad, moskova, meçhul asker anıtı
Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
13:34 15.03.2023 (güncellendi: 13:35 15.03.2023) Abone ol
Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinden önce Kremlin Sarayı duvarlarının hemen yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu.
Suriye bayrağının renklerindeki bir kurdeleyle çevrelenmiş koyu kırmızı güllerden oluşan çelenk bırakan Esad'a, Suriyeli siyasetçiler ve askerlerden oluşan bir heyet eşlik etti.
Esad, çelenk bırakma seremonisinin ardından hayatını kaybeden askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Esad'ın Meçhul Asker Anıtı'ndaki anma merasiminde Şeref Kıtası Askeri Bandosu da hazır bulundu.
Esad, Moskova'ya dün akşam gelmişti. Suriye lideri, son Moskova ziyaretini Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.