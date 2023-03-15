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https://sputniknews.com.tr/20230315/esad-kremlin-sarayinin-yanindaki-mechul-asker-anitina-celenk-birakti--1068286409.html
Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı
Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinden önce Kremlin Sarayı duvarlarının hemen... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:34+0300
2023-03-15T13:35+0300
dünya
rusya
suriye
esad
moskova
meçhul asker anıtı
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Suriye bayrağının renklerindeki bir kurdeleyle çevrelenmiş koyu kırmızı güllerden oluşan çelenk bırakan Esad'a, Suriyeli siyasetçiler ve askerlerden oluşan bir heyet eşlik etti. Esad, çelenk bırakma seremonisinin ardından hayatını kaybeden askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Esad'ın Meçhul Asker Anıtı'ndaki anma merasiminde Şeref Kıtası Askeri Bandosu da hazır bulundu. Esad, Moskova'ya dün akşam gelmişti. Suriye lideri, son Moskova ziyaretini Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-devlet-baskani-besar-esad-resmi-ziyaret-icin-moskovada-1068253474.html
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rusya, suriye, esad, moskova, meçhul asker anıtı
rusya, suriye, esad, moskova, meçhul asker anıtı

Esad, Kremlin Sarayı'nın yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bıraktı

13:34 15.03.2023 (güncellendi: 13:35 15.03.2023)
© Sputnik / POOL / Multimedya arşivine gidinBeşar Esad- Moskova
Beşar Esad- Moskova - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / POOL
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Resmi ziyaret için Moskova'da bulunan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesinden önce Kremlin Sarayı duvarlarının hemen yanındaki Meçhul Asker Anıtı'na çelenk koydu.
Suriye bayrağının renklerindeki bir kurdeleyle çevrelenmiş koyu kırmızı güllerden oluşan çelenk bırakan Esad'a, Suriyeli siyasetçiler ve askerlerden oluşan bir heyet eşlik etti.
Esad, çelenk bırakma seremonisinin ardından hayatını kaybeden askerlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.
Esad'ın Meçhul Asker Anıtı'ndaki anma merasiminde Şeref Kıtası Askeri Bandosu da hazır bulundu.
Esad, Moskova'ya dün akşam gelmişti. Suriye lideri, son Moskova ziyaretini Eylül 2021'de gerçekleştirmişti.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
DÜNYA
Suriye Devlet Başkanı Esad resmi ziyaret için Moskova'da
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