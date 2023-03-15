https://sputniknews.com.tr/20230315/erdogan-yikintilar-atinda-kalan-vatandaslarimiz-ve-onlarin-yakinlari-serzenislerinde-hakli-1068281574.html
Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde haklı
Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde haklı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkıntılar atında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T12:30+0300
2023-03-15T12:30+0300
2023-03-15T12:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Yıkıntılar altında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde haklı
12:30 15.03.2023 (güncellendi: 12:33 15.03.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yıkıntılar atında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
Yıkım öyle büyüktü ki, her binaya tek bir arama kurtarma personeli bile göndersek aynı anda hepsine yetişmek mümkün değildi. yıkıntılar atında kalan vatandaşlarımız ve onların yakınları serzenişlerinde sonuna kadar haklıdır.
Selden etkilenen adeta afet üzerine afet yaşayan insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Felakette hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Rabbim beterinden korusun. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine ediyor.