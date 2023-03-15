https://sputniknews.com.tr/20230315/endonezyada-pilot-proje-ogrenciler-sabah-530da-okula-gidiyor-veliler-tepkili-1068289563.html

Endonezya'da pilot proje: Öğrenciler sabah 5.30'da okula gidiyor, veliler tepkili

Endonezya'da pilot proje: Öğrenciler sabah 5.30'da okula gidiyor, veliler tepkili

Endonezya'da hayata geçirilen bir pilot proje sebebiyle öğrenciler sabah 5.30'da ders başı yapıyor. Veliler ise çocuklarının 'zombileştiğini' söyleyerek... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T14:11+0300

2023-03-15T14:11+0300

2023-03-15T14:15+0300

dünya

endonezya

okul

öğrenci

lise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068289347_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e608ca7fc399c32fd4729956a6035c6f.jpg

Doğu Nusa Tenggara vilayetinin başkenti Kupang'da seçilen 10 farklı lisede 12. sınıfa devam eden öğrencilerden sabah 5.30'da ders başı yapmaları istendi. Yerel saate göre henüz güneşin doğmadığı bir zamanda okulda olmak zorunda kalan öğrenciler, okulun bahçesinde karanlıkta bir araya geliyor, ardından derslerine giriyorlar. Geçtiğimiz ay Vali Viktor Laiskodat tarafından geçtiğimiz ay duyurulan pilot projenin amacı, çocukların disiplinini güçlendirmek.Ancak veliler duruma tepkili. Çocuklarının eve döndüğünde güçten düşmüş halde olduklarını belirten ebeveynler, öğrencilerin 'zombileştiğini' söylüyor.Endonezya'da okullar normalde sabah 7 ila 8 arasında ders başı yapıyor. Pilot uygulamanın yürürlüğe girmesinden bu yana Kupang sokakları sabahın erken saatlerinde karanlığa rağmen okula yürüyerek giden ya da otobüs bekleyen öğrencilerle dolu. 16 yaşındaki Euroka isimli öğrencinin annesi Rambu Ata uygulamaya dair şu ifadeleri kullandı:Ata'ya göre kızı Euroka, okula zamanında ulaşabilmek için her sabah saat 4'te kalkmak zorunda. Euroka'nın hazırlandıktan sonra motosikletle okuluna gittiğini söyleyen annesi, "Eve döndüğünde çok yorgun oluyor ve hemen uyuyakalıyor" diyor.Nusa Cendana Üniversitesi'nde eğitim uzmanlığı yapan Marsel Robot, yeni uygulamaya dair AFP'ye verdiği demeçte "Bu uygulamanın eğitim kalitesini arttırma çabalarıyla hiçbir bağlantısı yok" dedi. Sabah 5:30'da ders başı yapmanın uzun vadede çocukların uykusuz kalmasına ve bunun yol açacağı sağlık sorunları ve davranış bozuklukları ile karşılaşmasına sebep olabileceği konusunda uyaran eğitim uzmanı şöyle konuştu:Amerikan Pediyatri Akademisi tarafından 2014'te yayınlanan bir araştırma, orta ve lise seviyesindeki öğrencilerin en erken sabah 8:30'da eğitime başlaması gerektiğini ya da dersleri erken başlayan öğrencilere ilerleyen saatlerde uyku izni verilmesi gerektiğini belirtmişti.Kupang'daki yeni proje, yerel siyasetçilerin de tepkisini çekti ve birçok milletvekili hükümetten söz konusu uygulamanın kaldırılmasını talep etti. Eleştiri ve uyarılara rağmen projenin devam edeceğini belirten yönetim ise, uygulamanın yalnızca öğrencilerle sınırlı kalmayıp eğitim alanındaki kamu çalışanları için de geçerli olacağını duyurdu. Buna göre eğitim alanındaki çalışanlar da 5.30'da mesailerine başlayacak.Eğitim ajansında çalışan Rensy Sicilia Pelokilla, uygulamanın faydalı olduğunu savundu. AFP'ye konuşan Pelokilla, güne erken başlamanın daha sağlıklı olduğunu, yeterli uyku aldıktan sonra ofisteki grup egzersizlerine katılabildiğini dile getirdi:

endonezya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

endonezya, okul, öğrenci, lise