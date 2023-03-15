https://sputniknews.com.tr/20230315/dolar-ve-altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1068270148.html

Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

Dolar ve altın fiyatları haftaya nasıl başladı?

İstanbul serbest piyasada dolar 18.9880 liradan, euro 20.3920 liradan güne başladı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T09:22+0300

2023-03-15T09:22+0300

2023-03-15T09:22+0300

ekonomi

dolar

dolar/tl

euro

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altın

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Serbest piyasada 18.9860 liradan alınan dolar 18.9880 liradan satılıyor. 20.3900 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 20.3920 lira olarak belirlendi.Dün, doların satış fiyatı 18,9730 lira, euronun satış fiyatı ise 20,3350 lira olmuştu.Çeyrek altın ne kadar?Gram altın bin 1658TL'den işlem görürken çeyrek altın bin 876 lira Cumhuriyet altını ise 7 bin 484 liradan satılıyor.Altının ons fiyatı ise 1899 dolar seviyelerinde.Brent petrolün varil fiyatı 78.48 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 78.48 dolardan işlem görüyor.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 5.207 puandan başladı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/dolar-ve-altin-fiyatlari-haftaya-nasil-basladi-1068215956.html

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