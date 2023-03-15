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https://sputniknews.com.tr/20230315/diyarbakirda-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-1068310851.html
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede yollar kapanırken, araçlar su altında kaldı, vatandaş ise göle dönenen yoldaki otobüs içerisinde... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T20:32+0300
2023-03-15T20:36+0300
türkiye
diyarbakır
sağanak
sağanak yağış
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Diyarbakır'da etkili olan sağanak yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.Kentte 2 gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.Yaşamın olumsuz etkilendiği yoğun yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak su baskını sonucu trafiğe kapandı. Kavşakta bazı araçlar mahsur kaldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kavşakta suyun tahliye edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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diyarbakır, sağanak, sağanak yağış, фото
diyarbakır, sağanak, sağanak yağış, фото

Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

20:32 15.03.2023 (güncellendi: 20:36 15.03.2023)
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Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede yollar kapanırken, araçlar su altında kaldı, vatandaş ise göle dönenen yoldaki otobüs içerisinde mahsur kalan yolculara seferber oldu.
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.
Kentte 2 gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yaşamın olumsuz etkilendiği yoğun yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak su baskını sonucu trafiğe kapandı. Kavşakta bazı araçlar mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti.
Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı. - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kavşakta suyun tahliye edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.
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