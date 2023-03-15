https://sputniknews.com.tr/20230315/diyarbakirda-saganak-su-baskinlarina-neden-oldu-1068310851.html

Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede yollar kapanırken, araçlar su altında kaldı, vatandaş ise göle dönenen yoldaki otobüs içerisinde... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T20:32+0300

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türkiye

diyarbakır

sağanak

sağanak yağış

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Diyarbakır'da etkili olan sağanak yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.Kentte 2 gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.Yaşamın olumsuz etkilendiği yoğun yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak su baskını sonucu trafiğe kapandı. Kavşakta bazı araçlar mahsur kaldı.Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kavşakta suyun tahliye edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.

türkiye

diyarbakır

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diyarbakır, sağanak, sağanak yağış, фото