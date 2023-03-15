Diyarbakır'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
20:32 15.03.2023 (güncellendi: 20:36 15.03.2023)
Diyarbakır merkezde kuvvetli sağanak etkili oldu. Kısa sürede yollar kapanırken, araçlar su altında kaldı, vatandaş ise göle dönenen yoldaki otobüs içerisinde mahsur kalan yolculara seferber oldu.
Diyarbakır'da etkili olan sağanak yol ve kavşaklarda su baskınlarına yol açtı.
Kentte 2 gündür aralıklarla süren sağanak akşam saatlerinde etkisini artırdı.
Yaşamın olumsuz etkilendiği yoğun yağış nedeniyle kentin ana arterlerinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Doğum Hastanesi Köprülü Kavşak su baskını sonucu trafiğe kapandı. Kavşakta bazı araçlar mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Cadde ortasında oluşan gölette mahsur kalan yolcuların yardımına ticari pikap ve kepçe ile koşan vatandaş, kısa sürede yolcuları tahliye etti.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
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© İHA / MUHAMMET HÜSEYİN İÇLİ - MURAT BAŞAL-
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Diyarbakır’da sağanak öğle saatlerinden sonra etkili oldu. Cadde ve sokaklar kısa sürede sele dönerken göletin ortasında arızalanan otobüs içerisinde yolcular mahsur kaldı.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, kavşakta suyun tahliye edilmesi için başlatılan çalışma sürüyor.