https://sputniknews.com.tr/20230315/deprem-bolgesinde-yerel-ticaret-ayaga-kaldirilmali-27-avmden-17si-yeniden-acildi-1068269682.html

'Deprem bölgesinde yerel ticaret ayağa kaldırılmalı': 27 AVM'den 17'si yeniden açıldı

'Deprem bölgesinde yerel ticaret ayağa kaldırılmalı': 27 AVM'den 17'si yeniden açıldı

Depremden etkilenen illerde yerel ticaretin hızlıca ayağa kalkması önemli görülüyor. Bölgedeki 27 AVM’nin 17’si açıldı. Bazı şehirlerde semt pazarları... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T08:54+0300

2023-03-15T08:54+0300

2023-03-15T08:54+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

türkiye

deprem

ticaret

avm

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Deprem bölgesinde yaralar sarılırken hayatın normalleşmesi adına adımlar da atılıyor. Bölgede öncelik yaşamın sürdürülebilmesi ve barınma. Yeni konutların yapımına başlanırken, çadır ve konteyner kentlerde yaşayanların ve bölgedeki esnafın normal ticari yaşama dönmesi için de çalışılıyor. Depremin vurduğu illerde yerel ticaretin hızlıca ayağa kalkması önemli görülüyor.Milliyet gazetesinden Hanife Baş'ın haberine göre, ulusal market zincirlerin üye olduğu Gıda Perakendecileri Derneği’nin (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, bölgeden aldıkları geri bildirimlerin halkın bir an önce kendi ihtiyaçlarını kendisinin karşılamayı istediğini gösterdiğini söyledi. Özpamukçu, “Bölgede yerel ticaretin hızlıca ayağa kalkması oldukça kritik bir konu ve bunun için tüm paydaşlarla çalışmaları sürdürüyoruz. Bu hem yerel hem ulusal işletmelerin yer alması, halkın da normal yaşamına dönebilmesi için önem taşıyor. Ticaret başladıkça halkın da ihtiyaçlarını kendi istekleri yönünde karşılamasının önü açılacağından bölgenin toparlanması için bu adımların hızlıca atılması gerektiğine inanıyoruz” dedi.Alp Önder Özpamukçu, deprem bölgesindeki durumun şu anda normalden çok uzakta olduğunu da anımsatarak, “Halkımız geçici barınma alanlarında yaşıyor, önemli oranda da başka şehirlere göç var. Gıda ihtiyaçları bölgeye akan yardımlardan büyük ölçüde karşılanmaya çalışılsa da kendi isteğine göre alışverişini yapmak isteyen müşterilerimiz de bulunuyor. Gıdanın yanı sıra kişisel bakım ve hijyen ürünlerinde de müşterilerin taleplerini olduğunu gözlemliyoruz. Tedarik zincirindeki hasarları onararak ve yeniden yapılandırarak bölgenin eski haline dönebilmesi için elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Özpamukçu, aynı şekilde istihdam yaratan sektörlerin de teşviklerle ayağa kaldırılmasının hem mevcut istihdamın tutundurulması hem de bölgeden ayrılan halkın geri dönmesi için önem taşıdığını kaydetti.Alışveriş Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Nuri Şapkacı, depremin olduğu bölgede 27 tane AVM bulunduğunu belirterek, “Şu anda 17 tanesi açık. 10 tanesi kapalı. Son 10 tanenin açılması da 2-5 ayı bulur. Bazı bölgelerde yıkımlar ve göçler nedeniyle pek yaşam yok. Bölgede AVM’ler en az zarar gören yapılardan oldu. Çoğu 2000 yılından sonra yapıldı ve çelik yapı kullanıldı. Depremin ardından hemen açılan AVM’ler de barınma için ve aş evi olarak kullanıldı. Halen bu hizmete devam edenler var” bilgisini verdi.Bölgede bazı şehirlerin çok zarar gördüğünü anımsatan Şapkacı, şöyle konuştu:Konteyner dükkan düşünülüyorBirleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, deprem bölgesindeki esnafın ve ticaretin ciddi şekilde etkilendiğini kaydederek, şunları söyledi: Gıda perakendesinin en büyüklerinden biri olan BİM ise bölgeyle ilgili şu açıklamayı yaptı:

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türkiye, deprem, ticaret, avm