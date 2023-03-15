https://sputniknews.com.tr/20230315/deprem-bilimci-kaypak-olasi-marmara-depremine-karsi-curuk-binalar-bir-an-once-bosaltilmali-1068283145.html

Deprem bilimci Kaypak: Olası Marmara depremine karşı çürük binalar bir an önce boşaltılmalı

Deprem bilimci Kaypak: Olası Marmara depremine karşı çürük binalar bir an önce boşaltılmalı

Deprem bilimci Bülent Kaypak, olası Marmara depreminden etkilenecek kişi sayısının Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden çok daha fazla olacağını kaydetti... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T13:25+0300

2023-03-15T13:25+0300

2023-03-15T13:25+0300

ankara'dan haber var

marmara depremi

fay

kahramanmaraş

radyo

jeofizik

ankara üniversitesi

bina

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Deprem Bilimci Kaypak: Olası Marmara depremine karşı çürük binalar bir an önce boşaltılmalı Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi, Deprem Bilimci Prof. Bülent Kaypak konuk olarak katıldı.

Radyo Sputnik’te yayınlanan Aysel Alp’le Ankara’dan Haber Var programına Ankara Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi, Deprem bilimci Prof. Bülent Kaypak konuk olarak katıldı. Kaypak programda, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili etkisi altına alan depremin etkilerini ve bina hasar kontrol çalışmalarını değerlendirdi.‘Deniz yolu depremde fayda sağlayacak’Olası Marmara depremi ile ilgili uyarılar yapan Kaypak, İstanbul’da depremin etkilerini hafifletebilecek önlemlerin altını çizdi. Kaypak, şunları söyledi:‘Türkiye bu depremleri ayrı günlerde yaşasa bile facia olurdu’Depremlerin fay üzerinde bir stres transferine neden olduğunu, bunun sonucunda ise artçı sarsıntıların yoğunluğunda artış gerçekleştiğini ifade eden Kaypak, “Bu sistem içerisinde 2 büyük deprem var. Birincisi 7.7’lik Kahramanmaraş Pazarcık merkezli, ikincisi de Elbistan merkezliydi. Türkiye, bu iki büyük depremi ayrı zamanlarda yaşasa bile facia olurdu. Dolayısıyla bunların artçıları da büyük oluyor. 7.7’lik bir depremin artçıları 6.7, 6.8’e kadar çıkabilir. Şöyle de bir şey olacaktır; 6.4’lük bir artçının da artçısı olabilir. İkinci seviye artçılardır bunlar, daha düşük mertebeden ama kendisinden önceki büyük artçıya bağlı olarak büyük artçının meydana geldiği bölgede daha küçükler de oluşabilir. Daha çok taze bir dönem içerisindeyiz. Bunu zaman içinde göreceğiz. Sürekli bu depremlerin olması fay üzerinde stres transferlerine neden oluyor. Dolayısıyla bir artçının oluşum nedeni kendisinden öncekilere bağlı olarak oluşuyor. Sanki orada kaynayan bir kazan var. Bir nevi tetiklenme olayı. Ta ki bu enerji fay sisteminden yok olana kadar bu devam edecek” dedi.‘Artçı sarsıntılar inşaatın kalitesini düşürür’Artçı sarsıntıların sürdüğünü, bu nedenle deprem sonrasında konutların inşasında acele edilmemesini dile getiren Kaypak, bunun beton kalitesini düşüreceğini bildirdi. Kaypak, şunları kaydetti:‘Sağlam olan binalara da girilmemeli’Sağlam görünen yapıların bir başka sarsıntıda yıkılabileceği ihtimalinin gözardı edilmemesi gerektiğini söyleyen Kaypak, “Aslında hiçbir binaya girilmemesi gerekiyor. Sağlamlar dahil. Zaten girmiyor insanlar. Adana bölgesinde bile insanlar artık terk etmiş. Deprem olacak gibi korkulardan dolayı sağlam binalarına dahi girmiyorlar. Özellikle Maraş, Hatay, Malatya gibi depremi ağır hisseden bölgelerde ayakta kalmış konutlar varsa bunlara da girilmemesi yönünde biz konuşuyoruz. Sağlam olsa bile ikinci bir şokta belki zarar görebilir. O yüzden şu dönem geçene kadar insanların güvenli ortamlarda bulunması gerekiyor” şeklinde konuştu.‘Bina hasar kontrolü göz ile yapılamaz’Deprem bölgesini ziyareti sırasında bina hasar kontrol çalışmalarını izlediğini ve yanlış uygulamalar gözlemlediğini kaydeden Kaypak, konu ile ilgili şu uyarıları yaptı:

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Aysel Alp https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/02/1067728407_0:0:511:511_100x100_80_0_0_dc33bc12c61910f7e8740fab63e8141c.jpg

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