https://sputniknews.com.tr/20230315/cumhurbaskani-yardimcisi-oktaydan-selden-etkilenen-vatandaslara-gecmis-olsun-mesaji-1068300090.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adıyaman ve Şanlıurfa'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

fuat oktay

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa başta olmak üzere yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

türkiye

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fuat oktay