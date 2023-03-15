https://sputniknews.com.tr/20230315/cumhurbaskani-yardimcisi-oktaydan-selden-etkilenen-vatandaslara-gecmis-olsun-mesaji-1068300090.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adıyaman ve Şanlıurfa'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:51+0300
2023-03-15T16:51+0300
2023-03-15T16:51+0300
türkiye
fuat oktay
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa başta olmak üzere yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.
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fuat oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun mesajı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adıyaman ve Şanlıurfa'da aşırı yağışların neden olduğu selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Şanlıurfa başta olmak üzere yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ekiplerimiz, bölgede çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.