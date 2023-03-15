https://sputniknews.com.tr/20230315/cumhurbaskani-erdogan-cuma-gunu-finlandiya-gelsin-sozumuzu-tutatacagiz-1068288842.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya ile görüşüp, verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya ile görüşüp, verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T14:08+0300
2023-03-15T14:08+0300
2023-03-15T14:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
finlandiya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konuştu.Erdoğan, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" dedi.İsveç Başbakanı Kristersson da dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.
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recep tayyip erdoğan, finlandiya
recep tayyip erdoğan, finlandiya
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya ile görüşüp, verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz
14:08 15.03.2023 (güncellendi: 14:39 15.03.2023) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Cuma günü verdiğimiz sözü tutacağız" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Finlandiya'nın NATO üyeliği ile ilgili konuştu.
Erdoğan, "Süreç neyse o süreci işleteceğiz. Üstümüze düşen görevi yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Cuma günü gelsin Sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getireceğiz" dedi.
İsveç Başbakanı Kristersson da dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini söylemişti.