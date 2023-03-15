https://sputniknews.com.tr/20230315/cin-yabancilara-turist-ve-seyahat-vizesi-islemlerini-yeniden-baslatiyor--1068294205.html

Çin, yabancılara turist ve seyahat vizesi işlemlerini yeniden başlatıyor

Çin, yabancılara turist ve seyahat vizesi işlemlerini yeniden başlatıyor

Çin'in yurt dışı temsilciliklerinin yabancı ülke vatandaşlarına turist vizesi ve diğer türde seyahat vizelerini yeniden vermeye başlayacağı açıklandı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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Çin Dışişleri Bakanlığının Konsolosluk İşleri Dairesi'nden yapılan açıklamada, büyükelçiliklerin, konsoloslukların ve gümrüklerdeki vize ofislerinin, Kovid-19 salgınının başında askıya alınan vize işlemlerini bugünden itibaren yeniden başlatacağı belirtildi. Turist vizeleri ve geçici geçiş vizeleri dahil her türlü vize için başvuru kabulleri ve onayların yeniden başlatılacağı ifade edilen açıklamada, vize işlemlerinin askıya alındığı 28 Mart 2020'den önce çıkarılan vizelerin de geçerliliğini koruyacağı kaydedildi. Açıklamada, gümrüklerden geçici geçiş için verilen vizelerde seyahat gerekçesinin meşruluğuna ilgili otoritelerin karar vereceği vurgulandı. Ayrıca ülkenin güneyindeki Haynan Adası'na ve Hong Kong ve Makau özel İdari Bölgelerinden Guangdong eyaletine yapılacak grup gezilerinde vizesiz giriş imkanı sağlanacağı belirtildi.

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