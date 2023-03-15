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CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’yi cumartesi günü 13.00’te ziyaret edecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’yi cumartesi günü 13.00’te ziyaret edecek
Millet İttifakı’nın ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü 13.00’te, HDP’yi ziyaret edecek. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T14:44+0300
2023-03-15T14:50+0300
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği bildirildi.Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/iyi-parti-sozcusu-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusecegim-aciklamasini-degerlendirdi-1068238711.html
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chp, hdp, ittifak
chp, hdp, ittifak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’yi cumartesi günü 13.00’te ziyaret edecek

14:44 15.03.2023 (güncellendi: 14:50 15.03.2023)
© CHPCumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı Liderler Buluşmasının ardından, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olarak CHP Genel Merkezi önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© CHP
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Millet İttifakı’nın ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü 13.00’te, HDP’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.
Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.
CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
Kürşad Zorlu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
POLİTİKA
İYİ Parti Sözcüsü, Kılıçdaroğlu’nun 'HDP ile görüşeceğim' açıklamasını değerlendirdi
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