https://sputniknews.com.tr/20230315/chp-lideri-kilicdaroglu-hdpyi-cumartesi-gunu-1300te-ziyaret-edecek-1068293130.html
CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’yi cumartesi günü 13.00’te ziyaret edecek
CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’yi cumartesi günü 13.00’te ziyaret edecek
Millet İttifakı’nın ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü 13.00’te, HDP’yi ziyaret edecek. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T14:44+0300
2023-03-15T14:44+0300
2023-03-15T14:50+0300
politika
chp
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ittifak
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Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği bildirildi.Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230314/iyi-parti-sozcusu-kilicdaroglunun-hdp-ile-gorusecegim-aciklamasini-degerlendirdi-1068238711.html
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chp, hdp, ittifak
CHP lideri Kılıçdaroğlu, HDP’yi cumartesi günü 13.00’te ziyaret edecek
14:44 15.03.2023 (güncellendi: 14:50 15.03.2023) Abone ol
Millet İttifakı’nın ortak adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, cumartesi günü 13.00’te, HDP’yi ziyaret edecek.
Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü saat 13.00'te HDP'yi ziyaret edeceği bildirildi.
Kılıçdaroğlu, partinin eş genel başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan ile görüşecek.
Ziyaretin cumartesi günü saat 13.00'te yapılacağı bildirildi.
CHP lideri, hafta başında konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "HDP'nin değerli Eş Genel Başkanlarıyla görüşeceğim. Arkadaşlarım planlamayı yapıyorlar." demişti.