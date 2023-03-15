https://sputniknews.com.tr/20230315/budayicioglundan-sosyal-sorumluluk-amacli-televizyon-programi-psikolojik-sorunlari-analiz-edecek-1068298552.html

Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek

Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek

Son dönemde ekranlarda yer alan dizileri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz bir proje geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu Star TV için yeni... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T16:20+0300

2023-03-15T16:20+0300

2023-03-15T16:23+0300

gülseren budayıcıoğlu

psikolojik destek

yaşam

televizyon

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Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Yalı Çapkını gibi dizilerin kitaplarından uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu, yeni bir proje ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'yle yaptıkları 'Dünden Sonra Yarından Önce' programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak.BBO Yapım imzalı programın adı 'Seni Dinliyorum'. Gülseren Budayıcıoğlu, gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230302/gulseren-budayicioglu-bende-gonullere-dokunacak-cok-hikaye-var-tum-hikayeler-cocuklarim-gibi-1067714832.html

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gülseren budayıcıoğlu, psikolojik destek, televizyon