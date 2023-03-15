https://sputniknews.com.tr/20230315/budayicioglundan-sosyal-sorumluluk-amacli-televizyon-programi-psikolojik-sorunlari-analiz-edecek-1068298552.html
Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek
Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek
Son dönemde ekranlarda yer alan dizileri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz bir proje geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu Star TV için yeni... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:20+0300
2023-03-15T16:20+0300
2023-03-15T16:23+0300
gülseren budayıcıoğlu
psikolojik destek
yaşam
televizyon
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462887_0:0:2760:1554_1920x0_80_0_0_92f6dac89a726741227d0ba671de1504.jpg
Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Yalı Çapkını gibi dizilerin kitaplarından uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu, yeni bir proje ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'yle yaptıkları 'Dünden Sonra Yarından Önce' programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak.BBO Yapım imzalı programın adı 'Seni Dinliyorum'. Gülseren Budayıcıoğlu, gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/gulseren-budayicioglu-bende-gonullere-dokunacak-cok-hikaye-var-tum-hikayeler-cocuklarim-gibi-1067714832.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/05/0a/1044462887_21:0:2752:2048_1920x0_80_0_0_e933d0d6581ac979c952ada69505db54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gülseren budayıcıoğlu, psikolojik destek, televizyon
gülseren budayıcıoğlu, psikolojik destek, televizyon
Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek
16:20 15.03.2023 (güncellendi: 16:23 15.03.2023) Abone ol
Son dönemde ekranlarda yer alan dizileri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz bir proje geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu Star TV için yeni bir programa başlıyor.
Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Yalı Çapkını gibi dizilerin kitaplarından uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu, yeni bir proje ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'yle yaptıkları 'Dünden Sonra Yarından Önce' programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak.
BBO Yapım imzalı programın adı 'Seni Dinliyorum'. Gülseren Budayıcıoğlu, gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.