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https://sputniknews.com.tr/20230315/budayicioglundan-sosyal-sorumluluk-amacli-televizyon-programi-psikolojik-sorunlari-analiz-edecek-1068298552.html
Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek
Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek
Son dönemde ekranlarda yer alan dizileri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz bir proje geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu Star TV için yeni... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:20+0300
2023-03-15T16:23+0300
gülseren budayıcıoğlu
psikolojik destek
yaşam
televizyon
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Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Yalı Çapkını gibi dizilerin kitaplarından uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu, yeni bir proje ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'yle yaptıkları 'Dünden Sonra Yarından Önce' programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak.BBO Yapım imzalı programın adı 'Seni Dinliyorum'. Gülseren Budayıcıoğlu, gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230302/gulseren-budayicioglu-bende-gonullere-dokunacak-cok-hikaye-var-tum-hikayeler-cocuklarim-gibi-1067714832.html
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gülseren budayıcıoğlu, psikolojik destek, televizyon
gülseren budayıcıoğlu, psikolojik destek, televizyon

Budayıcıoğlu'ndan sosyal sorumluluk amaçlı televizyon programı: Psikolojik sorunları analiz edecek

16:20 15.03.2023 (güncellendi: 16:23 15.03.2023)
© İHAGülseren Budayıcıoğlu
Gülseren Budayıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA
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Son dönemde ekranlarda yer alan dizileri ile adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'ndan sürpriz bir proje geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu Star TV için yeni bir programa başlıyor.
Camdaki Kız, Kırmızı Oda ve Yalı Çapkını gibi dizilerin kitaplarından uyarlandığı Gülseren Budayıcıoğlu, yeni bir proje ile ekranlarda yer almaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Gülseren Budayıcıoğlu, Ceyda Düvenci'yle yaptıkları 'Dünden Sonra Yarından Önce' programının ardından hafta sonları çok özel bir programa imza atacak.
BBO Yapım imzalı programın adı 'Seni Dinliyorum'. Gülseren Budayıcıoğlu, gelen ses kayıtlarını dinleyecek ve yaşanan psikolojik sorunları analiz edip yol gösterecek. Bir saatlik program bir sosyal sorumluluk amacı taşıyor.
Gülseren Budayıcıoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2023
YAŞAM
Budayıcıoğlu: Birinin hayatını olduğu gibi ekrana getirmiyorum, yoksa sır saklamak zorundayım
2 Mart, 14:06
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