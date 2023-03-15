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Balkonu çökmek üzere olan binaya şeritli önlem: 'Dikkat balkon düşecek'
Balkonu çökmek üzere olan binaya şeritli önlem: 'Dikkat balkon düşecek'
İstanbul'da bulunan 4 katlı bir binanın balkonunda oluşan kısmi çökme, apartman sakinlerini tedirgin etti. Binadaki dairelerin kolonlarında da çatlaklar... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:29+0300
2023-03-15T16:29+0300
yaşam
bina
güngören
istanbul
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Güngören’de 4 katlı bir binanın bulunan bir binanın balkon kısmında kısmi çökme meydana geldi. Balkonda yaşanan çökmeyi gören bina sakinleri durumu Güngören Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina da incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından zabıta ekipleri sadece çökme meydana gelen balkonun alt kısmına şerit çekerek olay yerinden ayrıldı. Apartman sakinleri ise çekilen şeridin üzerine "Balkon düşecek" uyarısı yapıştırdı. Binada bulunan dairelerde kolon kısımlarında çatlakların bulunduğunu belirten daire sakinleri binadan korktuklarını dile getirdi.'Binanın içerisinde kolonlarda da çatlaklar var'Binanın 40-45 yıllık olduğunu ve kolonlarında çatlaklar olduğunu belirten Hacer Demir “İki yıldır bu çökme var. Aralık Kasım ayında meydana gelen depremden sonra balkon biraz daha aşağı indi. Ev sahibi daha önce belediyeye gitti ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Zabıta gelip şerit çekti. Evde oturanlar yeni taşındı tanımıyorum. Bina 40-45 yıllık. Bizde tedirginiz korkuyoruz. Bizim ya da başkasının başına da gelebilir. Balkon çökmesiyle bina da hasar alabilir. Ev sahipleri belediyeye gidip balkonun altına güçlendirme istemişler. Kabul etmemişler herhalde. Binanın içerisinde kolonlarında da çatlaklar var. Arkadaşım evin içinde çatlaklar olduğunu söyledi. Benimde evimde her yerde çatlaklar var. Üst katlarda daha fazla çatlak varmış” dedi.'Korkuyoruz ama çaresiz kaldık ne yapalım'Deprem bölgesinde evi yıkılınca oğlunun yanına gelen Emine Yılmaz ise “Yoldan geçince balkonu görüyorum ama komşuları tanımıyorum. Ben depremzedeyim Adıyaman’dan buraya oğlumun yanına geldim. Bizim evde de çatlaklar var, burada da korkuyoruz. Adıyaman’da evim yıkıldı. Evde kolonda çatlaklar var. Korkuyoruz ama çaresiz kaldık ne yapalım. Hep o riskle uyuyoruz. Oğlum gerekli yerlere yazıp söyledi” şeklinde konuştu.
güngören
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bina, güngören, istanbul
bina, güngören, istanbul

Balkonu çökmek üzere olan binaya şeritli önlem: 'Dikkat balkon düşecek'

16:29 15.03.2023
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALARBalkonu çökmek üzere olan binaya şeritli önlem: 'Dikkat balkon düşecek'
Balkonu çökmek üzere olan binaya şeritli önlem: 'Dikkat balkon düşecek' - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA / HACER İNCİ - VOLKAN KAYALAR
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İstanbul'da bulunan 4 katlı bir binanın balkonunda oluşan kısmi çökme, apartman sakinlerini tedirgin etti. Binadaki dairelerin kolonlarında da çatlaklar bulunurken ihbar üzerine olay yerine gelen Güngören Belediyesi zabıta ekipleri ise binayı tahliye etmek yerine sadece şeritle önlem aldı.
Güngören’de 4 katlı bir binanın bulunan bir binanın balkon kısmında kısmi çökme meydana geldi. Balkonda yaşanan çökmeyi gören bina sakinleri durumu Güngören Belediyesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri bina da incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerin ardından zabıta ekipleri sadece çökme meydana gelen balkonun alt kısmına şerit çekerek olay yerinden ayrıldı. Apartman sakinleri ise çekilen şeridin üzerine "Balkon düşecek" uyarısı yapıştırdı. Binada bulunan dairelerde kolon kısımlarında çatlakların bulunduğunu belirten daire sakinleri binadan korktuklarını dile getirdi.

'Binanın içerisinde kolonlarda da çatlaklar var'

Binanın 40-45 yıllık olduğunu ve kolonlarında çatlaklar olduğunu belirten Hacer Demir “İki yıldır bu çökme var. Aralık Kasım ayında meydana gelen depremden sonra balkon biraz daha aşağı indi. Ev sahibi daha önce belediyeye gitti ama sonuç ne oldu bilmiyorum. Zabıta gelip şerit çekti. Evde oturanlar yeni taşındı tanımıyorum. Bina 40-45 yıllık. Bizde tedirginiz korkuyoruz. Bizim ya da başkasının başına da gelebilir. Balkon çökmesiyle bina da hasar alabilir. Ev sahipleri belediyeye gidip balkonun altına güçlendirme istemişler. Kabul etmemişler herhalde. Binanın içerisinde kolonlarında da çatlaklar var. Arkadaşım evin içinde çatlaklar olduğunu söyledi. Benimde evimde her yerde çatlaklar var. Üst katlarda daha fazla çatlak varmış” dedi.

'Korkuyoruz ama çaresiz kaldık ne yapalım'

Deprem bölgesinde evi yıkılınca oğlunun yanına gelen Emine Yılmaz ise “Yoldan geçince balkonu görüyorum ama komşuları tanımıyorum. Ben depremzedeyim Adıyaman’dan buraya oğlumun yanına geldim. Bizim evde de çatlaklar var, burada da korkuyoruz. Adıyaman’da evim yıkıldı. Evde kolonda çatlaklar var. Korkuyoruz ama çaresiz kaldık ne yapalım. Hep o riskle uyuyoruz. Oğlum gerekli yerlere yazıp söyledi” şeklinde konuştu.
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