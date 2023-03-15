https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-soyludan-sele-karsi-uyari-dere-yataklarinin-etrafinda-bulunmamak-gerek-1068283859.html

Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'

Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

süleyman soylu

sel

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Gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede tedbirlerin alındığını, ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.Soylu "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

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süleyman soylu, sel