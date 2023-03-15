https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-soyludan-sele-karsi-uyari-dere-yataklarinin-etrafinda-bulunmamak-gerek-1068283859.html
Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'
Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:13+0300
2023-03-15T13:13+0300
2023-03-15T13:13+0300
türkiye
süleyman soylu
sel
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Gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede tedbirlerin alındığını, ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.Soylu "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.
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süleyman soylu, sel
Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.
Gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede tedbirlerin alındığını, ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.
Soylu "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.