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https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-soyludan-sele-karsi-uyari-dere-yataklarinin-etrafinda-bulunmamak-gerek-1068283859.html
Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'
Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
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Gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede tedbirlerin alındığını, ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.Soylu "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.
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süleyman soylu, sel
süleyman soylu, sel

Bakan Soylu'dan sele karşı uyarı: 'Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerek'

13:13 15.03.2023
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.
Gazetecilere açıklama yapan Soylu, bölgede tedbirlerin alındığını, ihbarlara müdahale edildiğini bildirdi.
Soylu "Buradaki çalışmalar valilerimiz, jandarma komutamız, bölge müdürlerimiz burada. Yollar açık, elektrik, su var. Tedbirlerimiz ve uyarılarımız devam ediyor. Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.
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