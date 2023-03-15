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https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-soylu-acikladi-selde-can-kaybi-14e-yukseldi-1068302383.html
Bakan Soylu: Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var
Bakan Soylu: Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var
Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde son duruma dair bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T17:59+0300
2023-03-15T18:16+0300
süleyman soylu
sel
türkiye
adıyaman
şanlıurfa
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
türkiye
adıyaman
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süleyman soylu, sel, adıyaman, şanlıurfa
süleyman soylu, sel, adıyaman, şanlıurfa

Bakan Soylu: Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var

17:59 15.03.2023 (güncellendi: 18:16 15.03.2023)
© AASelin etkili olduğu Şanlıurfa
Selin etkili olduğu Şanlıurfa - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde son duruma dair bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.
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