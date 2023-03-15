https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-soylu-acikladi-selde-can-kaybi-14e-yukseldi-1068302383.html

Bakan Soylu: Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var

Bakan Soylu: Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var

Deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinde son duruma dair bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Soylu, "Şanlıurfa'da 12, Adıyaman'da 2 can kaybımız var" dedi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T17:59+0300

2023-03-15T17:59+0300

2023-03-15T18:16+0300

süleyman soylu

sel

türkiye

adıyaman

şanlıurfa

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Şanlıurfa’da yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.Bakan Soylu Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketinde 14 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi. Soylu, bölgede etkili olan sel nedeniyle 5 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

türkiye

adıyaman

şanlıurfa

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süleyman soylu, sel, adıyaman, şanlıurfa