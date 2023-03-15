Bakan Akar: Karadeniz'deki Rusya- ABD gerginliğini yakından takip ediyoruz

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Bakan Hulusi Akar: (Karadeniz’deki olay) Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya Federasyonu'na ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var.