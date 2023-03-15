https://sputniknews.com.tr/20230315/bakan-akar-karadenizdeki-rusya--abd-gerginligini-yakindan-takip-ediyoruz--1068281641.html
Bakan Akar: Karadeniz'deki Rusya- ABD gerginliğini yakından takip ediyoruz
Bakan Akar: Karadeniz'deki Rusya- ABD gerginliğini yakından takip ediyoruz
Bakan Hulusi Akar: (Karadeniz’deki olay) Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya Federasyonu'na ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T12:30+0300
2023-03-15T12:30+0300
2023-03-15T12:30+0300
savunma
hulusi akar
rusya
abd
karadeniz
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https://sputniknews.com.tr/20230314/rusya-savunma-bakanligi-abd-ihasi-rus-jetle-carpismadi-kendi-sert-manevrasi-yuzunden-dustu-1068254718.html
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hulusi akar, rusya, abd, karadeniz
hulusi akar, rusya, abd, karadeniz
Bakan Akar: Karadeniz'deki Rusya- ABD gerginliğini yakından takip ediyoruz
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Ayrıntılar geliyor
Bakan Hulusi Akar: (Karadeniz’deki olay) Dün bildiğiniz gibi böyle bir hadise meydana geldi. Rusya Federasyonu'na ait uçaklar ile Amerikan kuvvetlerine ait bir ilişki çerçevesinde bir drone düştüğü bilgisini aldık. Olayı yakından takip ediyoruz. Çeşitli temaslarımız var.