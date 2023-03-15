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Bahçeli: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir
Bahçeli: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin ardından selin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa’yla ilgili yaptığı paylaşımda, “Türkiye tek nefes halinde yaralarını... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T13:38+0300
2023-03-15T13:38+0300
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MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini can evinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. ‘Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat’ sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir.Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa’da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."
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devlet bahçeli, türkiye
devlet bahçeli, türkiye

Bahçeli: Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir

13:38 15.03.2023
© İHAMilliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© İHA
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, depremin ardından selin vurduğu Adıyaman ve Şanlıurfa’yla ilgili yaptığı paylaşımda, “Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir” dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından paylaşımda şu açıklamalarda bulundu:
"Ülkemiz Kahramanmaraş merkezli ikiz depremin hasarını güç birliği halinde kaldırırken, Adıyaman ve Şanlıurfa’da yaşanan aşırı yağışlar taşkın sellere neden olmuş, nihayetinde yeni bir felaket deprem bölgesini can evinden vurmuştur. Söz konusu felaketin tahribatı büyüktür.
Meydana gelen sellerden 5 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, 9 vatandaşımızın kaybolduğu, çok sayıda vatandaşımızın yaralandığı anlaşılmaktadır. Bir felaketin izini silme mücadelesi azimle sürüyorken, bir başka felaketin ortaya çıkması milletimizi derinden üzmüştür.
Türkiye tek nefes halinde yaralarını saracak güç ve kudrettedir. ‘Yeni Türkiye, Yeni Yüzyıl, Yeni Hayat’ sacayağında; deprem ve diğer mahut sorunlarla başa çıkabilecek akıl, irade, inanç ve mücadele şevki çok şükür Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle tesis edilmiştir.
Hiçbir felaket tarihi yürüyüşümüzü sekteye uğratamayacaktır. Hiçbir saldırı, iftira ve suçlama dalgası duruşumuzu bozamayacaktır. Kederli günlerimizi çapsız, güdük ve kısır siyasetlerine alet etmek için fırsat kollayanlara aziz milletimiz hür seçimiyle engel olacaktır.
Kahramanmaraş merkezli depremler ile Adıyaman ve Şanlıurfa’da oluşan sellerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyor, yaralılarımıza şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Rabbim nice musibetten milletimizi ve ülkemizi esirgesin diyorum."
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