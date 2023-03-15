Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/baenin-turkiye-ve-suriyeye-gonderdigi-yardim-malzemesi-tasiyan-ucak-sayisi-220ye-ulasti-1068266440.html
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T03:59+0300
2023-03-15T03:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
kahramanmaraş
türkiye
suriye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164142_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_b01c7e4d54bf957ed908d70bf8c1c76f.jpg
BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi."Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
kahramanmaraş
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0d/1068164142_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_2c4cbfaa09d60035b8591fea923bed5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, kahramanmaraş, türkiye, suriye
birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, kahramanmaraş, türkiye, suriye

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı

03:59 15.03.2023
© AABirleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye 217 uçakla yardım malzemesi ulaştırdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
Abone olTelegram
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının 220'ye ulaştığı belirtildi.
BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi.
"Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала