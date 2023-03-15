https://sputniknews.com.tr/20230315/baenin-turkiye-ve-suriyeye-gonderdigi-yardim-malzemesi-tasiyan-ucak-sayisi-220ye-ulasti-1068266440.html

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı

BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T03:59+0300

2023-03-15T03:59+0300

2023-03-15T03:59+0300

6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşik arap emirlikleri

kahramanmaraş

türkiye

suriye

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BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi."Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.

birleşik arap emirlikleri (bae)

birleşik arap emirlikleri

kahramanmaraş

suriye

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birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, kahramanmaraş, türkiye, suriye