https://sputniknews.com.tr/20230315/baenin-turkiye-ve-suriyeye-gonderdigi-yardim-malzemesi-tasiyan-ucak-sayisi-220ye-ulasti-1068266440.html
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T03:59+0300
2023-03-15T03:59+0300
2023-03-15T03:59+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
kahramanmaraş
türkiye
suriye
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BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi."Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.
birleşik arap emirlikleri (bae)
birleşik arap emirlikleri
kahramanmaraş
suriye
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birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, kahramanmaraş, türkiye, suriye
birleşik arap emirlikleri (bae), birleşik arap emirlikleri, kahramanmaraş, türkiye, suriye
BAE'nin Türkiye ve Suriye'ye gönderdiği yardım malzemesi taşıyan uçak sayısı 220'ye ulaştı
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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım taşıyan uçak sayısının 220'ye ulaştığı belirtildi.
BAE Savunma Bakanlığı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın 7 Şubat'ta verdiği talimatla Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek amaçlı başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonuna dair bilgi verildi.
"Yiğit Suvari 2" operasyonunun devam ettiği belirtilen açıklamada, Türkiye ve Suriye'ye 220 uçakla 7 bin 109 ton insani yardım ulaştırıldığı kaydedildi.