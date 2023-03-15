Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 06.02.2023
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi
6 Şubat’ta biri 7.7 diğeri 7.6 büyüklüğünde Kahramanmaraş merkezli iki deprem, Türkiye’nin on şehrini vurdu. Deprem çok büyük can kaybı ve yıkıma yol açarken, Türkiye'de milli yas ilan edildi.
https://sputniknews.com.tr/20230315/babacan-deprem-bolgesinde-6-ayda-500-bin-konutu-bitiririz-1068272348.html
Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz
Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz
DEVA Partisi lideri Ali Babacan, deprem bölgesine yapılacak 500 bin konutu 6 ayda tamamlayabileceklerini söyledi. Babacan, "Antakya’yla ilgili bağımsız... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T10:05+0300
2023-03-15T10:05+0300
6 şubat 2023 kahramanmaraş depremi
ali babacan
deprem
konut
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Halk TV’de katıldığı canlı yayında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremle ilgili konuştu.Deprem sonrası yeniden inşaya ilişkin çalışmalarını anlatan Babacan şu ifadeleri kullandı:“İnşaat en basit şey. 1 sene nedir? Biz 6 ayda bitiririz. Önümüz yaz. Anahtarlar eylülde teslim edilir. Yeter ki iyi organizasyon yapın, parayı isabetli harcayın. İş bilmezlikleri yüzünden 1 sene sürüyor. 1 yılda 250 bin konut sözü verdiler. Biz 6 ayda 500 bin konutu bitiririz. Aynı paraya iki misli konut yaparız.Türkiye’nin yeniden inşası, iç kaynakla ve aynı zamanda bir miktar döviz kaynağıyla mümkün olacak. İçeride kaynağımız var. İsrafı önlediğinizde, faizi düşürdüğünüzde büyük kaynak oluşur. Depremin de getirdiği zorlukları aşmak aynı zamanda döviz ihtiyacı. İnşaat; döviz demek. Döviz kaynağı sadece kredi değil, sermaye olarak da girer. Konut Finansman Kurumu’na 1 ayda ne kadar sermaye varsa toplarsınız. Hiç mesele değil. Gerekli döviz sağlanamazsa ödemeler dengesi krizine sebep olur. 99 depreminden sonra hükûmet döviz bulamadığı için önce 2000 Kasım’da hem de 2001 Şubat’ta büyük krizler yaşadık.”
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ali babacan, deprem, konut
ali babacan, deprem, konut

Babacan: Deprem bölgesinde 6 ayda 500 bin konutu bitiririz

10:05 15.03.2023
© MedyascopeAli Babacan
Ali Babacan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Medyascope
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DEVA Partisi lideri Ali Babacan, deprem bölgesine yapılacak 500 bin konutu 6 ayda tamamlayabileceklerini söyledi. Babacan, "Antakya’yla ilgili bağımsız çalışan, siyasi etkiden uzak çalışan, sosyal bilimcilerden, tarihçilerden oluşan bir heyet gerekiyor" dedi
Halk TV’de katıldığı canlı yayında Bengü Şap Babaeker ile İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, depremle ilgili konuştu.
Deprem sonrası yeniden inşaya ilişkin çalışmalarını anlatan Babacan şu ifadeleri kullandı:
“İnşaat en basit şey. 1 sene nedir? Biz 6 ayda bitiririz. Önümüz yaz. Anahtarlar eylülde teslim edilir. Yeter ki iyi organizasyon yapın, parayı isabetli harcayın. İş bilmezlikleri yüzünden 1 sene sürüyor. 1 yılda 250 bin konut sözü verdiler. Biz 6 ayda 500 bin konutu bitiririz. Aynı paraya iki misli konut yaparız.
Türkiye’nin yeniden inşası, iç kaynakla ve aynı zamanda bir miktar döviz kaynağıyla mümkün olacak. İçeride kaynağımız var. İsrafı önlediğinizde, faizi düşürdüğünüzde büyük kaynak oluşur. Depremin de getirdiği zorlukları aşmak aynı zamanda döviz ihtiyacı. İnşaat; döviz demek. Döviz kaynağı sadece kredi değil, sermaye olarak da girer. Konut Finansman Kurumu’na 1 ayda ne kadar sermaye varsa toplarsınız. Hiç mesele değil. Gerekli döviz sağlanamazsa ödemeler dengesi krizine sebep olur. 99 depreminden sonra hükûmet döviz bulamadığı için önce 2000 Kasım’da hem de 2001 Şubat’ta büyük krizler yaşadık.”
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