https://sputniknews.com.tr/20230315/atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-1068266847.html

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'ne ilişkin atama ve... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T05:12+0300

2023-03-15T05:12+0300

2023-03-15T05:12+0300

türkiye

çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı

kültür ve turizm bakanlığı

ticaret bakanlığı

tapu ve kadastro genel müdürlüğü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda Başmüfettişliğe Müfettiş Yusuf Yiğit, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda açık bulunan Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkan Yardımcılığı'na Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül, Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne Özlem Koçak, Ticaret Bakanlığında Ticaret Başmüfettişliği'ne Ticaret Müfettişi İlker Ertekin, Ticaret Müfettişliği'ne ise Cevdet Bozkurt atandı.Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde açık bulunan 9. Bölge Müdürlüğüne Serkan Coşkun, 15. Bölge Müdürlüğü'ne Burak Çelebi Karagöz getirildi.Kültür ve Turizm Bakanlığı Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdürü Ebumuhsin Bulut ise görevinden alındı.

https://sputniknews.com.tr/20230314/secim-takvimi-resmi-gazetede-yayimlandi-1068213723.html

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çevre, şehircilik ve ilkim değişikliği bakanlığı, kültür ve turizm bakanlığı, ticaret bakanlığı, tapu ve kadastro genel müdürlüğü