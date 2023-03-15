https://sputniknews.com.tr/20230315/arjantinde-orman-yanginlarinda-3-bin-hektarlik-alan-kul-oldu-1068267973.html
Arjantin'de orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu
Arjantin'de orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu
Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in batısında etkili olan orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T07:34+0300
2023-03-15T07:34+0300
2023-03-15T07:34+0300
dünya
arjantin
orman yangını
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Arjantin basınında çıkan habere göre, Corrientes eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.Arjantin Sivil Savunma Müdürü Yardımcısı ve Acil Durum Harekat Komutanlığı (COE) Koordinatörü Bruno Lovinson, yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirerek, "Ateş çok geniş bir alanda etkili oluyor, dünden beri çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.Çalışmalara 150'den fazla itfaiyeci, askeri birlikler ve Ulusal Yangın Yönetim Servisine (SNMF) bağlı iki uçak ile ordudan bir helikopter destek veriyor.Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), yoğun sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye devam edeceğini kaydederek, yeni orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.
https://sputniknews.com.tr/20230225/meksikada-orman-yanginlari-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1067486214.html
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arjantin, orman yangını
Arjantin'de orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu
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Güney Amerika ülkesi Arjantin'in başkenti Buenos Aires'in batısında etkili olan orman yangınlarında 3 bin hektarlık alan kül oldu.
Arjantin basınında çıkan habere göre, Corrientes eyaletinin kuzeyinde başlayan orman yangınlarının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Arjantin Sivil Savunma Müdürü Yardımcısı ve Acil Durum Harekat Komutanlığı (COE) Koordinatörü Bruno Lovinson, yangının henüz kontrol altına alınamadığını bildirerek, "Ateş çok geniş bir alanda etkili oluyor, dünden beri çalışmalar aralıksız sürüyor." ifadesini kullandı.
Çalışmalara 150'den fazla itfaiyeci, askeri birlikler ve Ulusal Yangın Yönetim Servisine (SNMF) bağlı iki uçak ile ordudan bir helikopter destek veriyor.
Ulusal Meteoroloji Servisi (SMN), yoğun sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye devam edeceğini kaydederek, yeni orman yangınlarına karşı uyarıda bulundu.