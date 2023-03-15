https://sputniknews.com.tr/20230315/arjantinde-3-haneli-rekor-enflasyon-1068299527.html

Arjantin'de üç haneli rekor enflasyon

Arjantin'de üç haneli rekor enflasyon

Dünyada adı kronik enflasyonla anılan ülkelerin başında gelen Arjantin'de enflasyon yukarı yönlü kritik eşiği kırdı ve üç haneli seviyelere ulaştı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T16:38+0300

2023-03-15T16:38+0300

2023-03-15T16:50+0300

ekonomi

arjantin

enflasyon

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Arjantin'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 100'ü aştı. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkede fiyatlardaki astronomik artışla bu yılki başkanlık seçimleri öncesinde resesyona girmesi beklenen ekonomi üzerinde ekstra baskı oluşturdu. Tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 102.5 arttı. Böylece ülkede enflasyon yüzde 3 binlik hiperenflasyon döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. BloombergHT'nin aktardığına göre Arjantin'in tüketici fiyat endeksindeki en büyük kategori olan gıda fiyatları, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak manşet enflasyondaki artışı körükledi. Arjantin'in ulusal gururunun temelini oluşturan sığır etinin fiyatı geçen ay Buenos Aires'te yüzde 35'e kadar yükseldi.

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