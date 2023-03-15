https://sputniknews.com.tr/20230315/arjantinde-3-haneli-rekor-enflasyon-1068299527.html
Arjantin'de üç haneli rekor enflasyon
Arjantin'de üç haneli rekor enflasyon
Dünyada adı kronik enflasyonla anılan ülkelerin başında gelen Arjantin'de enflasyon yukarı yönlü kritik eşiği kırdı ve üç haneli seviyelere ulaştı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T16:38+0300
2023-03-15T16:38+0300
2023-03-15T16:50+0300
ekonomi
arjantin
enflasyon
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Arjantin'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 100'ü aştı. Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkede fiyatlardaki astronomik artışla bu yılki başkanlık seçimleri öncesinde resesyona girmesi beklenen ekonomi üzerinde ekstra baskı oluşturdu. Tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 102.5 arttı. Böylece ülkede enflasyon yüzde 3 binlik hiperenflasyon döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. BloombergHT'nin aktardığına göre Arjantin'in tüketici fiyat endeksindeki en büyük kategori olan gıda fiyatları, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak manşet enflasyondaki artışı körükledi. Arjantin'in ulusal gururunun temelini oluşturan sığır etinin fiyatı geçen ay Buenos Aires'te yüzde 35'e kadar yükseldi.
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arjantin, enflasyon
Arjantin'de üç haneli rekor enflasyon
16:38 15.03.2023 (güncellendi: 16:50 15.03.2023) Abone ol
Dünyada adı kronik enflasyonla anılan ülkelerin başında gelen Arjantin'de enflasyon yukarı yönlü kritik eşiği kırdı ve üç haneli seviyelere ulaştı.
Arjantin'de geçen ay yıllık enflasyon yüzde 100'ü aştı.
Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip ülkede fiyatlardaki astronomik artışla bu yılki başkanlık seçimleri öncesinde resesyona girmesi beklenen ekonomi üzerinde ekstra baskı oluşturdu.
Tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki yıla göre yüzde 102.5 arttı. Böylece ülkede enflasyon yüzde 3 binlik hiperenflasyon döneminden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
BloombergHT'nin aktardığına göre Arjantin'in tüketici fiyat endeksindeki en büyük kategori olan gıda fiyatları, bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 10 artarak manşet enflasyondaki artışı körükledi. Arjantin'in ulusal gururunun temelini oluşturan sığır etinin fiyatı geçen ay Buenos Aires'te yüzde 35'e kadar yükseldi.