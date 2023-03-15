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https://sputniknews.com.tr/20230315/ap-baglantili-yolsuzluk-sorusturmasinda-adi-gecen-italyan-vekilin-durusmasi-ertelendi-1068266541.html
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen İtalyan vekilin duruşması ertelendi
AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen İtalyan vekilin duruşması ertelendi
Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında adı geçen İtalyan AP üyesi Andrea Cozzolino hakkındaki... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T04:39+0300
2023-03-15T04:39+0300
dünya
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
avrupa
yolsuzluk
kara para
kara para aklama
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İtalyan basınında yer alan habere göre, yabancı devletlerden aldığı rüşvet yoluyla AB işlerini etkilemeye çalıştığı iddiasıyla alakalı 10 Şubat'ta Napoli'de bir klinikte gözaltına alınan Cozzolino hakkında Belçikalı savcıların iade talebinin görüşüldüğü duruşma 11 Nisan'a ertelendi.Erteleme talebinin Cozzolino'nun avukatları Federico Conte ve Dezio Ferraro'dan geldiği belirtilirken bugünkü kararla mahkeme, duruşmayı üçüncü kez ertelemiş oldu.İtalya'da 11 Şubat'tan beri ev hapsinde tutulan İtalyan parlamenter Cozzolino, hakkındaki suçlamaları reddediyor.Cozzolino'nun avukatları bir önceki duruşmada da yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve sonradan itirafçı olan eski AP milletvekili İtalyan Antonio Panzeri'nin müvekkilleri hakkında sarf ettiği sözlerin uydurulmuş şeyler olduğunu söylemişti.Yolsuzluk soruşturmasıBelçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar iddiaları reddetmişti.Daha sonraki haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20230202/avrupa-parlamentosunda-yolsuzlukla-suclanan-2-milletvekilinin-dokunulmazliklari-kaldirildi-1066511919.html
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avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa, yolsuzluk, kara para, kara para aklama
avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa, yolsuzluk, kara para, kara para aklama

AP bağlantılı yolsuzluk soruşturmasında adı geçen İtalyan vekilin duruşması ertelendi

04:39 15.03.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinAvrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu.
Avrupa Parlamentosu binasında Avrupa Birliği bayrağının ışık projeksiyonu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Belçika'da yürütülen Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında adı geçen İtalyan AP üyesi Andrea Cozzolino hakkındaki Belçika'ya iade talebinin görüşüldüğü duruşma üçüncü kez ertelendi.
İtalyan basınında yer alan habere göre, yabancı devletlerden aldığı rüşvet yoluyla AB işlerini etkilemeye çalıştığı iddiasıyla alakalı 10 Şubat'ta Napoli'de bir klinikte gözaltına alınan Cozzolino hakkında Belçikalı savcıların iade talebinin görüşüldüğü duruşma 11 Nisan'a ertelendi.
Erteleme talebinin Cozzolino'nun avukatları Federico Conte ve Dezio Ferraro'dan geldiği belirtilirken bugünkü kararla mahkeme, duruşmayı üçüncü kez ertelemiş oldu.
İtalya'da 11 Şubat'tan beri ev hapsinde tutulan İtalyan parlamenter Cozzolino, hakkındaki suçlamaları reddediyor.
Cozzolino'nun avukatları bir önceki duruşmada da yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan ve sonradan itirafçı olan eski AP milletvekili İtalyan Antonio Panzeri'nin müvekkilleri hakkında sarf ettiği sözlerin uydurulmuş şeyler olduğunu söylemişti.

Yolsuzluk soruşturması

Belçikalı makamların yürüttüğü yolsuzluk, rüşvet ve kara para aklama soruşturması kapsamında Aralık 2022'de çok sayıda noktada aramalar yapılmış, 1,5 milyon euro nakit para ele geçirilmiş ve 4 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan kişilerin AP Başkan Yardımcılığı görevi sona erdirilen Yunan milletvekili Eva Kaili, eski İtalyan AP Milletvekili Pier Antonio Panzeri, AP'de asistan olarak çalışan Kaili'nin erkek arkadaşı Francesco Giorgi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışan sivil toplum kuruluşunun yöneticisi Niccolo Figa-Talamanca olduğu açıklanmıştı. Figa-Talamanca daha sonra serbest bırakılmıştı.
Giorgi'nin, ifadesinde iki AP milletvekili Andrea Cozzolino ile Marc Tarabella'nın Panzeri'den para aldığını söylediği ileri sürülmüştü. AP Başkanı Roberta Metsola, Cozzolino ile Tarabella'nın dokunulmazlıklarının kaldırılması için süreç başlatmıştı.
Bu kişilerin, AP'nin ekonomik ve siyasi kararlarını etkilemek üzere bir Körfez ülkesinden rüşvet aldıkları iddia edilmişti. Konuyla ilgili haberlerde adı geçen Katar iddiaları reddetmişti.
Daha sonraki haberlerde, Fas'ın da bu kişilere rüşvet verdiği iddia edilmiş, Fas istihbaratı ile Fas'ın Varşova Büyükelçisi Abderrahim Atmoun'un şüphelilerle görüştüğü ileri sürülmüştü.
Avrupa Parlamentosu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.02.2023
DÜNYA
Avrupa Parlamentosu'nda yolsuzlukla suçlanan 2 milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı
2 Şubat, 23:59
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