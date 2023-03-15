Akşener: Erdoğan’ın seçim beyannamesinde, Türkiye’nin Şeyh Said isyanları için tazminat ödemesi var

Gün ortasında, başkentin göbeğinde işlenen, bu cinayetin üstünden, tam, 3 buçuk ay geçti. Adalet, hâlâ yerini bulmadı. Açılan dava, bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde; Adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde; adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı. Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu cinayetin, asıl sorumluları kim? Açıkla. Gün ortasında, başkentin göbeğinde işlenen, bu cinayetin üstünden, tam, 3 buçuk ay geçti. Adalet, hâlâ yerini bulmadı. Açılan dava, bir milim bile ilerlemedi. Suçluların gözaltına alınacağı yerde; Adalet gözaltına alındı. Suçlulara kelepçe takılacağı yerde; adalete kelepçe takıldı. Cinayetin failleri yakalandı. Sen bu memleketin Cumhurbaşkanısın. Korkma. Bu cinayetin, asıl sorumluları kim? Açıkla.

Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama bu alçaklıkta eli olan kolu olan, rızası olan, kim varsa, asla unutmasın ki mayıslar bizimdir. Sinan Ateş’i unutmayacağız, unutturmayacağız. Ama bu alçaklıkta eli olan kolu olan, rızası olan, kim varsa, asla unutmasın ki mayıslar bizimdir.

Ayrıca buradan; Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine de, seslenmek istiyorum:

Ne diyor büyüklerimiz; “Eğreti ata binen, tez inermiş.” Hiç merak etmeyin. Sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında, sadece 2 ay kaldı. Giderayak, istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra, tıpış tıpış gideceksiniz. Ayrıca buradan; Cumhur İttifakı’nın bileşenlerine de, seslenmek istiyorum:Ne diyor büyüklerimiz; “Eğreti ata binen, tez inermiş.” Hiç merak etmeyin. Sizin için de aynısı olacak. Şunun şurasında, sadece 2 ay kaldı. Giderayak, istediğiniz kadar yalpalayın. İstediğiniz kadar saçmalayın. İstediğiniz örgütü, devleti, oluşumu ittifakınıza katın. Korkunun ecele faydası yok. 2 ay sonra, tıpış tıpış gideceksiniz.

Bekâmızın, sözüm ona, yılmaz savunucusu olan, Cumhur İttifakı’na, yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Bu yeni birliktelikler sonrasında, Sayın Erdoğan ve Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, seçim beyannamesine de, artık, bazı yeni başlıkların, dahil olduğunu düşünebiliriz. Mesela; Her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da; Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan’ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye’nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa’nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık; “Ne mutlu Türküm diyene” yazılarının silinmesi de var. Mesela Kadınlara “fıtratlarına” göre, yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var. Bekâmızın, sözüm ona, yılmaz savunucusu olan, Cumhur İttifakı’na, yeni üyeler katılıyor. Ne diyelim, hayırlı uğurlu olsun. Bu yeni birliktelikler sonrasında, Sayın Erdoğan ve Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, seçim beyannamesine de, artık, bazı yeni başlıkların, dahil olduğunu düşünebiliriz. Mesela; Her ne kadar, henüz kendisinin adaylığı, kesinleşmiş olmasa da; Genişletilmiş Cumhur İttifakı’nın, cumhurbaşkanı adayı Sayın Erdoğan’ın, seçim beyannamesinde artık; Türkiye’nin, Şeyh Said isyanları nedeniyle özür dilemesi tazminat ödemesi var. Özerklik ve federasyon var. Anayasa’nın, ilk 4 maddesinin, değiştirilebileceği var. Andımızı zaten kaldırmışlardı ama, mesela artık; “Ne mutlu Türküm diyene” yazılarının silinmesi de var. Mesela Kadınlara “fıtratlarına” göre, yaşama zorunluluğu var. Kadınlara zulüm var. Kadına yönelik şiddetin, önünün açılması var.

Müstakbel Cumhurbaşkanı Yardımcılarımız olarak Sayın Mansur Yavaş’a ve Sayın Ekrem İmamoğlu’na, teşekkür etmek istiyorum. Sınırlı kaynaklarına rağmen; bir afet organizasyonun, nasıl yapılacağını, tüm Türkiye’ye gösterdiler. Önlerine çıkan tüm engellere rağmen liyakatle çalışmanın, ne demek olduğunu, devlet ciddiyetiyle çalışmanın, ne demek olduğunu, cümle aleme gösterdiler. İşlerini zorlaştırmaya, adeta ant içen bir iktidara rağmen depremin yaralarını sarmak için, var güçleriyle çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar. Müstakbel Cumhurbaşkanı Yardımcılarımız olarak SayınSınırlı kaynaklarına rağmen; bir afet organizasyonun, nasıl yapılacağını, tüm Türkiye’ye gösterdiler. Önlerine çıkan tüm engellere rağmen liyakatle çalışmanın, ne demek olduğunu, devlet ciddiyetiyle çalışmanın, ne demek olduğunu, cümle aleme gösterdiler. İşlerini zorlaştırmaya, adeta ant içen bir iktidara rağmen depremin yaralarını sarmak için, var güçleriyle çalıştılar, çalışmaya da devam ediyorlar.

Ama bunlar, bırakın istifa etmeyi, gün geçtikçe, daha da arsızlaşıyor. Milletin parasıyla, millete çadır satan, Kızılay Başkanı bile insan içine çıkmaktan utanacağı yerde; sımsıkı tutunduğu koltuğunda oturup 'Atatürk’ün emri ile, İsmet Paşa’nın onayı ile yapılan, çadır satışları var' diyor… Şu yüzsüzlüğe bir bakar mısınız? Ama bunlar, bırakın istifa etmeyi, gün geçtikçe, daha da arsızlaşıyor. Milletin parasıyla, millete çadır satan, Kızılay Başkanı bile insan içine çıkmaktan utanacağı yerde; sımsıkı tutunduğu koltuğunda oturup 'Atatürk’ün emri ile, İsmet Paşa’nın onayı ile yapılan, çadır satışları var' diyor… Şu yüzsüzlüğe bir bakar mısınız?