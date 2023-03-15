https://sputniknews.com.tr/20230315/ak-partili-sen-haftada-3-4-anket-yapiyoruz-oy-oranimiz-yuzde-41-1068318309.html
AK Partili Şen: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51
AK Partili Şen: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51
AK Partili Şen, haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirterek, "Şu son haftada 3 araştırma bitti. AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T23:45+0300
2023-03-15T23:45+0300
2023-03-15T23:45+0300
türkiye
mustafa şen
cnn türk
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53, AK Parti'nin yüzde 41, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 51'in üzerinde olduğunu açıkladı.Şen, şu ifadeleri kullandı:"Ortada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz" diye devam eden Şen, "Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz. Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir. Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizofren' dedi. Ben böyle şey seziyorum" diye konuştu.
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mustafa şen, cnn türk
AK Partili Şen: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51
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AK Partili Şen, haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirterek, "Şu son haftada 3 araştırma bitti. AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53, AK Parti'nin yüzde 41, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 51'in üzerinde olduğunu açıkladı.
Şen, şu ifadeleri kullandı:
Haftada 3-4 araştırma yapıyoruz. Bunu daha önceden ayda bir olarak yapıyorduk. 10 gün içinde bu araştırmaları yapıyoruz. Yapılan araştırmalar birbirini test etsin istiyoruz. Alt ve üst eşiklere bakıyoruz. Şu son haftada 3 araştırma bitti. AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç araştırmada çıkan sonuçlar böyle. Yüzde 41 demek daha doğru. Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise 53 küsür görünüyor. 53 ile birlikte 55'i de gördüm.
"Ortada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz" diye devam eden Şen, "Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz. Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir. Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizofren' dedi. Ben böyle şey seziyorum" diye konuştu.