https://sputniknews.com.tr/20230315/ak-partili-sen-haftada-3-4-anket-yapiyoruz-oy-oranimiz-yuzde-41-1068318309.html

AK Partili Şen: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51

AK Partili Şen: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 51

AK Partili Şen, haftada 3-4 araştırma yaptıklarını belirterek, "Şu son haftada 3 araştırma bitti. AK Parti 41 olarak gözüküyor. 40 küsür, 41 küsür 41 gibi üç... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T23:45+0300

2023-03-15T23:45+0300

2023-03-15T23:45+0300

türkiye

mustafa şen

cnn türk

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/02/03/1053444766_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_660ca29c19fa7266d9d5265ce7f0647b.jpg

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının yüzde 53, AK Parti'nin yüzde 41, Cumhur İttifakı'nın ise yüzde 51'in üzerinde olduğunu açıkladı.Şen, şu ifadeleri kullandı:"Ortada bilimsel araştırma diye sunulan hayal ürünü şeyler ile karşı karşıya kalıyoruz" diye devam eden Şen, "Biri daha önce 'yanılırsam dükkanı kapatacağım' demişti. Bir başkası şöyle söylemişti bir önceki seçimde 'Eğer böyle değilse ben bu mesleği bırakıyorum.' Sonra bu dedikleri çıkmadı. İşlerini bilimsel kurallara göre yapmıyorlar, etik değerlere uymuyorlar. Daha sonra bu isme sordular 'Hani sen dükkanı kapatacaksın, neden kapatmadın?' Türkiye'ye yakışmayan şeyler. Bunu neden böyle yapıyorlar? Sadece propaganda olsa bunu mazur görürsünüz. Ben daha iğrenç bir şey seziyorum. Seçim akşamı oylarımız çalındı diye halkı sokağa dökmek isteyenler olabilir. Aynısını Sayın İnce'ye yapmaya kalktılar. Sayın İnce 'Adam kazandı. Bunlar şizofren' dedi. Ben böyle şey seziyorum" diye konuştu.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa şen, cnn türk