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https://sputniknews.com.tr/20230315/ak-partide-milletvekili-aday-adayligi-basvuru-suresi-uzatildi-1068307842.html
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "MYK kararı ile milletvekili aday... 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T19:13+0300
2023-03-15T19:16+0300
türkiye
ak parti
seçim
başvuru
ali ihsan yavuz
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba saat 17.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.Yavuz, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, genel merkez fuaye salonu ve 81 ilde milletvekilliği aday adaylığı başvurularının devam ettiğini belirtti.Daha önce yaptıkları açıklamalarda başvuru sürecinin yarın sona ereceğini ifade ettiklerini ancak çok fazla müracaat olduğunu vurgulayan Yavuz şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20230313/ak-parti-ve-chpde-milletvekilligi-aday-adayligi-basvurulari-basladi-1068186920.html
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ak parti, seçim, başvuru, ali ihsan yavuz
ak parti, seçim, başvuru, ali ihsan yavuz

AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı

19:13 15.03.2023 (güncellendi: 19:16 15.03.2023)
© AAAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba günü saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba günü saat 17.00'a kadar uzatıldığını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi 22 Mart akşamına kadar uzatıldı. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "MYK kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresi gelecek hafta çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresinin 22 Mart Çarşamba saat 17.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.
Yavuz, parti genel merkezinde yaptığı açıklamada, genel merkez fuaye salonu ve 81 ilde milletvekilliği aday adaylığı başvurularının devam ettiğini belirtti.
Daha önce yaptıkları açıklamalarda başvuru sürecinin yarın sona ereceğini ifade ettiklerini ancak çok fazla müracaat olduğunu vurgulayan Yavuz şunları kaydetti:
"İllerimizden de aday adaylığı başvuru süresinin uzatılması talebi oldu. MYK kararı ile milletvekili aday adaylığı başvuru süresi gelecek hafta çarşamba günü saat 17.00'ye kadar uzatılmıştır. Süreyi uzatma nedenimiz; yığılmalar nedeniyle zorlanıyoruz. Daha fazla sayıda gelecek müracaatları da öngörmemiz sebebiyle illerimizde ve burada zorluk yaşanmasın istiyoruz. Bu karara bağlı olarak temayül yoklamasının tarihi de değişti. Teşkilat temayül yoklamamızı 25 Mart Cumartesi günü 10.00 ila 16.00 saatleri arasında yapacağız. Üç günde 3 bini aşan bir başvuru söz konusu. Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik."
TBMM Genel Kurulu, TBMM - Sputnik Türkiye, 1920, 13.03.2023
POLİTİKA
AK Parti ve CHP'de milletvekilliği aday adaylığı başvuruları başladı
13 Mart, 14:31
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