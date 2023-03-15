https://sputniknews.com.tr/20230315/ak-partide-cumhurbaskani-erdoganin-adayligi-icin-imza-toplanmaya-baslandi-1068308383.html
AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı
AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı
Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T19:48+0300
2023-03-15T19:48+0300
2023-03-15T19:48+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
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AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek. Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak. Ayrıca MHP’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor. Sürecin sonunda Erdoğan’ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/ak-partide-19-martta-e-temayul-yapilacak-sonuclar-gun-icinde-genel-merkezde-gorulecek-1068237768.html
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recep tayyip erdoğan, ak parti
recep tayyip erdoğan, ak parti
AK Parti’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı için imza toplanmaya başlandı
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Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan için AK Parti grubunda imza toplanmaya başlandı.
AK Parti'de, Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı adaylığı için milletvekillerinden imza toplanmaya başlandı. AK Parti'de kapalı grup toplantısı gerçekleştirilecek.
Tek aday olarak milletvekillerinin imzasıyla Erdoğan'ın adaylığı teklif edilecek ve oylama yapılacak. Ayrıca MHP’nin de Cumhurbaşkanı Erdoğan için imza toplanması ve grup kararı alması bekleniyor.
Sürecin sonunda Erdoğan’ın oybirliğiyle Cumhur İttifakının cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya bildirilmesi planlanıyor.