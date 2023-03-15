https://sputniknews.com.tr/20230315/afisle-duyurdu-ayrildigi-sevgilisinin-en-sevdigi-yemek-lahmacunu-115-bin-nufuslu-ilceye-ismarladi-1068278711.html

Afişle duyurdu: Ayrıldığı sevgilisinin en sevdiği yemek lahmacunu 115 bin nüfuslu ilçeye ısmarladı

Afişle duyurdu: Ayrıldığı sevgilisinin en sevdiği yemek lahmacunu 115 bin nüfuslu ilçeye ısmarladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sevdiği kadından ayrılan İlyas adında bir kişi, sevgilisinin en çok sevdiği yemeklerden lahmacunu 115 bin 586 nüfuslu ilçeye... 15.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-15T12:03+0300

2023-03-15T12:03+0300

2023-03-15T12:10+0300

lahmacun

yaşam

afiş

billboard

ayrılık

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0f/1068278362_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_1b0f1c0e51d280235c33c91e3af001b3.jpg

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İlyas isimli kişi, kız arkadaşı ile olan sorunlarını çözemeyince farklı bir yola başvurdu. İlçede bulunan bütün reklam panolarına ilan vererek kız arkadaşına olan sevgisini gösteren İlyas, kadınlardan tam not aldı. Verdiği reklamlar içerisinde Türkçe ve Kürtçe yazılar yazan İlyas, her ilanın altına QR kod ekleyerek kodları okutanlara birçok şarkı hediye etti.İlerleyen zamanda kendisini affettiremeyen 26 yaşındaki İlyas, kız arkadaşıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Bunun üzerine gizli aşık İlyas, billboardlar üzerinden Nusaybin ilçesinde yaşayanları ilçede bulunan bir lokantaya davet etti ve bütün ilçeye lahmacun ısmarlama kararı aldı. İlyas’ın bütün ilçeye lahmacun ısmarlama sebebi ise kız arkadaşının en sevdiği yemek olması. İlyas, billboardlara astırdığı afişlerde ise, "Biz rezervasyon yaptık gidemedik. Size rezerve ettim, siz gidin" yazsını yazdırdı.Vatandaşlardan Muhammed Emin Irmak, İlyas’ı takdir ettiğini belirterek, “Leyla ile Mecnun vardı, Ferhat ile Şirin vardı 21. Yüzyılın aşkı da Meryem ve İlyas’ın aşkıdır” dedi.İlyas ve Meryem’in ayrıldığını belirten lokanta sahibi Bilal Bengü, “5 gün önce İlyas beni aradı ve bana, o lokantaya kız arkadaşımla lahmacun yemeye gelecektik ancak biz ayrıldık gelemiyoruz dedi. Bu yüzden bütün Nusaybin halkına lahmacun ısmarlamak istediğini söyledi. Bizde bütün Nusaybin halkını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lahmacun, afiş, billboard, ayrılık