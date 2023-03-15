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SON DAKİKA | Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
https://sputniknews.com.tr/20230315/afet-yeniden-imar-fonu-kurulmasini-ongoren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1068313087.html
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T21:35+0300
2023-03-15T21:37+0300
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi

21:35 15.03.2023 (güncellendi: 21:37 15.03.2023)
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
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