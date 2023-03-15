https://sputniknews.com.tr/20230315/afet-yeniden-imar-fonu-kurulmasini-ongoren-kanun-teklifi-tbmmde-kabul-edildi-1068313087.html
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T21:35+0300
2023-03-15T21:35+0300
2023-03-15T21:37+0300
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi TBMM'de kabul edildi
21:35 15.03.2023 (güncellendi: 21:37 15.03.2023) Abone ol
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Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.