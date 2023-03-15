https://sputniknews.com.tr/20230315/abden-turkiye-dahil-bircok-ulkeden-18-yasindaki-genclere-ucretsiz-tren-bileti-1068294910.html
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
AB, üye ülkeler ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa'yı gezebilmeleri için ücretsiz tren biletleri verecek. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-15T15:12+0300
2023-03-15T15:12+0300
2023-03-15T15:17+0300
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bilet
dünya
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Avrupa Birliği'nin (AB) Erasmus+ programı kapsamındaki 'DiscoverEU' projesi çerçevesinde 18 yaşındaki gençler, internet üzerinden başvurarak 30 güne kadar geçerli ücretsiz bilet kazanma şansı elde edebilecek.Ücretsiz tren biletleri, AB üyesi ülkelerin ve Erasmus+ programına dahil olan ülkeler İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'nin vatandaşı olan veya bu ülkelerde yasal olarak ikamet eden gençlere sağlanacak.Bunun için 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 arasında doğanların 'https://youth.europa.eu/discovereu_en' sayfasındaki kısa sınavda sorulan soruları 29 Mart 2023'e kadar cevaplaması gerekiyor.Seçilen gençler biletlerini 15 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 arasında en fazla 30 gün boyunca Avrupa ülkelerinde kullanabilecek.AB'nin 2018'den beri sürdürdüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 bin gence ücretsiz tren bileti verildi.
https://sputniknews.com.tr/20221029/isvicrede-dunyanin-en-uzun-yolcu-treni-sefer-yapti-1062850068.html
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türkiye, avrupa birliği, tren, ücretsiz, bilet
türkiye, avrupa birliği, tren, ücretsiz, bilet
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gençlere ücretsiz tren bileti
15:12 15.03.2023 (güncellendi: 15:17 15.03.2023) Abone ol
AB, üye ülkeler ile Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden 18 yaşındaki 35 bin gence Avrupa'yı gezebilmeleri için ücretsiz tren biletleri verecek.
Avrupa Birliği'nin (AB) Erasmus+ programı kapsamındaki 'DiscoverEU' projesi çerçevesinde 18 yaşındaki gençler, internet üzerinden başvurarak 30 güne kadar geçerli ücretsiz bilet kazanma şansı elde edebilecek.
Ücretsiz tren biletleri, AB üyesi ülkelerin ve Erasmus+ programına dahil olan ülkeler İzlanda, Liechtenstein, Kuzey Makedonya, Norveç, Sırbistan ve Türkiye'nin vatandaşı olan veya bu ülkelerde yasal olarak ikamet eden gençlere sağlanacak.
Bunun için 1 Temmuz 2004 ile 30 Haziran 2005 arasında doğanların 'https://youth.europa.eu/discovereu_en'
sayfasındaki kısa sınavda sorulan soruları 29 Mart 2023'e kadar cevaplaması gerekiyor.
Seçilen gençler biletlerini 15 Haziran 2023 ile 30 Eylül 2024 arasında en fazla 30 gün boyunca Avrupa ülkelerinde kullanabilecek.
AB'nin 2018'den beri sürdürdüğü proje kapsamında bugüne kadar yaklaşık 200 bin gence ücretsiz tren bileti verildi.