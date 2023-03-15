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https://sputniknews.com.tr/20230315/12-yil-once-islenen-cinayetlere-iliskin-aranan-hukumlu-yakalandi-1068266317.html
12 yıl önce işlenen cinayetlere ilişkin aranan hükümlü yakalandı
12 yıl önce işlenen cinayetlere ilişkin aranan hükümlü yakalandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde, 12 yıl önce ölü bulunan iki arkadaşın cinayetine ilişkin aranan hükümlü yakalandı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
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türkiye
germencik
aydın
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Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011 yılında Ortaklar Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin tutuksuz yargılanan ve "kasten öldürme" suçundan cezası onaylandıktan sonra hakkında yakalama kararı verilen H.A'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.Ekipler, H.A'yı operasyonla yakaladı.Aydın'a getirilen H.A, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Ne olmuştu?Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, 10 metrelik bir kuyunun içerisinde 4 Haziran 2011'de Gökhan Ekmekçi (21), 12 Haziran'da da arkadaşı Tarık Germez'in (22) cesedi, başlarına kurşun sıkılmış halde bulunmuştu.Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sanıklardan H.A, önceki duruşmalarda, "deliller ışığında suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunmaması" nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
türkiye
germencik
aydın
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germencik, aydın
germencik, aydın

12 yıl önce işlenen cinayetlere ilişkin aranan hükümlü yakalandı

03:54 15.03.2023 (güncellendi: 03:55 15.03.2023)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.03.2023
© AA
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Aydın'ın Germencik ilçesinde, 12 yıl önce ölü bulunan iki arkadaşın cinayetine ilişkin aranan hükümlü yakalandı.
Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2011 yılında Ortaklar Mahallesi'nde işlenen cinayete ilişkin tutuksuz yargılanan ve "kasten öldürme" suçundan cezası onaylandıktan sonra hakkında yakalama kararı verilen H.A'nın İzmir'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, H.A'yı operasyonla yakaladı.
Aydın'a getirilen H.A, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu?

Aydın'ın Germencik ilçesi Ortaklar Mahallesi'nde, 10 metrelik bir kuyunun içerisinde 4 Haziran 2011'de Gökhan Ekmekçi (21), 12 Haziran'da da arkadaşı Tarık Germez'in (22) cesedi, başlarına kurşun sıkılmış halde bulunmuştu.
Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan sanıklardan H.A, önceki duruşmalarda, "deliller ışığında suçu işlediklerine yönelik kuvvetli şüphe bulunmaması" nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
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