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Çekyalı serbest dalgıç tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
Çekyalı serbest dalgıç tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı
Çekyalı serbest dalgıç David Vencl, tek nefeste dalgıç giysisi olmadan 52.1 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı. 15.03.2023, Sputnik Türkiye
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фото, çekya, dalgıç, fotoğraf
фото, çekya, dalgıç, fotoğraf

Çekyalı serbest dalgıç tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

09:43 15.03.2023
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Çekyalı serbest dalgıç David Vencl, tek nefeste dalgıç giysisi olmadan 52.1 metre derinliğe dalarak dünya rekoru kırdı.
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Dalışı 1 dakika 54 saniye süren Vencl’ye, güvenlik önlemi kapsamında son 15 metreye kadar 4 kişi eşlik ederken, son 15 metrede ise yanında kimse olmadı.

Dalışı 1 dakika 54 saniye süren Vencl’ye, güvenlik önlemi kapsamında son 15 metreye kadar 4 kişi eşlik ederken, son 15 metrede ise yanında kimse olmadı. - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Dalışı 1 dakika 54 saniye süren Vencl’ye, güvenlik önlemi kapsamında son 15 metreye kadar 4 kişi eşlik ederken, son 15 metrede ise yanında kimse olmadı.

© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

50 metre ile daha önceki rekoru da elinde bulunduran Vencl, dalış sonrasında ağzından gelen kan nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

50 metre ile daha önceki rekoru da elinde bulunduran Vencl, dalış sonrasında ağzından gelen kan nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı. - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

50 metre ile daha önceki rekoru da elinde bulunduran Vencl, dalış sonrasında ağzından gelen kan nedeniyle kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.

© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Vencl yaptığı açıklamada, “Kendimi iyi hissettim, her şey plana göre gitti. Rekor nedeniyle heyecanlıyım. Öncekilere göre daha yavaştı, tüm dalış 1 dakika 54 saniye sürdü. Nedenini henüz bilmiyorum” dedi.

Vencl yaptığı açıklamada, “Kendimi iyi hissettim, her şey plana göre gitti. Rekor nedeniyle heyecanlıyım. Öncekilere göre daha yavaştı, tüm dalış 1 dakika 54 saniye sürdü. Nedenini henüz bilmiyorum” dedi. - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Vencl yaptığı açıklamada, “Kendimi iyi hissettim, her şey plana göre gitti. Rekor nedeniyle heyecanlıyım. Öncekilere göre daha yavaştı, tüm dalış 1 dakika 54 saniye sürdü. Nedenini henüz bilmiyorum” dedi.

© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte bulunan ve 71 metre derinliğe sahip Sils Gölü’nün yüzeyinde 20 santimetre kar, altında ise 35 metre kalınlığında buz tabakası bulunduğu ifade edildi.

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte bulunan ve 71 metre derinliğe sahip Sils Gölü’nün yüzeyinde 20 santimetre kar, altında ise 35 metre kalınlığında buz tabakası bulunduğu ifade edildi. - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Deniz seviyesinden bin 800 metre yükseklikte bulunan ve 71 metre derinliğe sahip Sils Gölü’nün yüzeyinde 20 santimetre kar, altında ise 35 metre kalınlığında buz tabakası bulunduğu ifade edildi.

© İHA / MICHAL CIZEK

Gölün yüzeyindeki su sıcaklığının 1 derece, 50 metre derinlikte ise su sıcaklığının 4 derece olduğu aktarıldı.

Gölün yüzeyindeki su sıcaklığının 1 derece, 50 metre derinlikte ise su sıcaklığının 4 derece olduğu aktarıldı. - Sputnik Türkiye
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© İHA / MICHAL CIZEK

Gölün yüzeyindeki su sıcaklığının 1 derece, 50 metre derinlikte ise su sıcaklığının 4 derece olduğu aktarıldı.

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