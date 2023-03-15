Çekyalı serbest dalgıç tek nefeste 52.1 metreye dalarak dünya rekoru kırdı

© İHA / ÖZGÜR ÖZTÜRK-AW847993

Vencl yaptığı açıklamada, “Kendimi iyi hissettim, her şey plana göre gitti. Rekor nedeniyle heyecanlıyım. Öncekilere göre daha yavaştı, tüm dalış 1 dakika 54 saniye sürdü. Nedenini henüz bilmiyorum” dedi.