https://sputniknews.com.tr/20230314/yunanistandaki-tren-kazasina-iliskin-yeni-gelisme-istasyon-gorevlileri-o-gece-sarhostu-1068224288.html

Yunanistan'daki tren kazasına ilişkin yeni gelişme: 'İstasyon görevlileri o gece sarhoştu'

Yunanistan'daki tren kazasına ilişkin yeni gelişme: 'İstasyon görevlileri o gece sarhoştu'

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin açılan davada mağdur aileleri temsil eden avukatlardan Bartzokis, kazanın gerçekleştiği... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T12:28+0300

2023-03-14T12:28+0300

2023-03-14T12:33+0300

dünya

yunanistan

tren kazası

alkol

ihmal

tren istasyonu

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Eleftheros Typos gazetesine konuşan mağdur avukatı Yorgo Bartzokis, 28 Şubat'ta gerçekleşen tren kazasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı.Bartzokis, 57 kişinin hayatını kaybettiği kaza gecesinde Larissa B.S. tren istasyonu şefinin alkol etkisi altında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre 59 yaşındaki tren istasyonu şefi, o gece istasyondaki diğer bir grup kişi ile birlikte alkol aldı.İddiasını görgü tanıklarının ifadelerine dayandıran avukat, Larissa'da bir tanık ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:Görgü tanığına göre istasyon şefi o gece elinde bir alkol şişesi ile görülmüştü. Avukat Bartzokis daha önce de başka görgü tanıklarından benzer şikayetler geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230310/yunan-din-adaminin-aciklamasi-tepki-cekti-tren-kazasi-tanrinin-gunahlara-verdigi-bir-ceza-1068078347.html

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yunanistan, tren kazası, alkol, ihmal, tren istasyonu