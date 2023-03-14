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https://sputniknews.com.tr/20230314/yunanistandaki-tren-kazasina-iliskin-yeni-gelisme-istasyon-gorevlileri-o-gece-sarhostu-1068224288.html
Yunanistan'daki tren kazasına ilişkin yeni gelişme: 'İstasyon görevlileri o gece sarhoştu'
Yunanistan'daki tren kazasına ilişkin yeni gelişme: 'İstasyon görevlileri o gece sarhoştu'
Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin açılan davada mağdur aileleri temsil eden avukatlardan Bartzokis, kazanın gerçekleştiği... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T12:28+0300
2023-03-14T12:33+0300
dünya
yunanistan
tren kazası
alkol
ihmal
tren istasyonu
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Eleftheros Typos gazetesine konuşan mağdur avukatı Yorgo Bartzokis, 28 Şubat'ta gerçekleşen tren kazasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı.Bartzokis, 57 kişinin hayatını kaybettiği kaza gecesinde Larissa B.S. tren istasyonu şefinin alkol etkisi altında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre 59 yaşındaki tren istasyonu şefi, o gece istasyondaki diğer bir grup kişi ile birlikte alkol aldı.İddiasını görgü tanıklarının ifadelerine dayandıran avukat, Larissa'da bir tanık ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:Görgü tanığına göre istasyon şefi o gece elinde bir alkol şişesi ile görülmüştü. Avukat Bartzokis daha önce de başka görgü tanıklarından benzer şikayetler geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230310/yunan-din-adaminin-aciklamasi-tepki-cekti-tren-kazasi-tanrinin-gunahlara-verdigi-bir-ceza-1068078347.html
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yunanistan, tren kazası, alkol, ihmal, tren istasyonu
yunanistan, tren kazası, alkol, ihmal, tren istasyonu

Yunanistan'daki tren kazasına ilişkin yeni gelişme: 'İstasyon görevlileri o gece sarhoştu'

12:28 14.03.2023 (güncellendi: 12:33 14.03.2023)
© AAYunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin açılan davada mağdur aileleri temsil eden avukatlardan Bartzokis, kazanın gerçekleştiği istasyondaki görevlilerin o gece görev başındayken alkol tükettiğini ve sarhoş olduklarını söyledi.
Eleftheros Typos gazetesine konuşan mağdur avukatı Yorgo Bartzokis, 28 Şubat'ta gerçekleşen tren kazasına ilişkin çarpıcı iddialar ortaya attı.
Bartzokis, 57 kişinin hayatını kaybettiği kaza gecesinde Larissa B.S. tren istasyonu şefinin alkol etkisi altında olduğunu ileri sürdü. İddiaya göre 59 yaşındaki tren istasyonu şefi, o gece istasyondaki diğer bir grup kişi ile birlikte alkol aldı.
İddiasını görgü tanıklarının ifadelerine dayandıran avukat, Larissa'da bir tanık ile yaptığı görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:
"Bana, olayın bir kaza olmadığını söyledi. Görgü tanığı, o gece istasyonda çok sayıda kişinin içki içtiğini ve bir patlama duyduklarını belirtti. İstasyonda en az iki şişe şarap ya da rakı içmişlerdi. Burada her kes genelde rakı içer."
Görgü tanığına göre istasyon şefi o gece elinde bir alkol şişesi ile görülmüştü.
Avukat Bartzokis daha önce de başka görgü tanıklarından benzer şikayetler geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Bu gibi iddiaların dava için oldukça önemli olduğunu düşünüyor ve bu iddiaların soruşturulmasını istiyoruz. Hem istasyon ofisi hem de yolcuların bulunduğu alandaki güvenlik kameraları incelenmeli. Bölgedeki evlerde yaşayanların, civarda çalışan taksi şoförlerinin ve o gün istasyonda bulunan yolcuların ifadeleri alınmalı."
28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.
Bir yolcu ve bir yük treninin aynı ray hattı üzerinde karşı istikametlerde ilerlerken çarpışması, Yunanistan demir yollarındaki altyapı ve güvenlik sistemlerinin eksikliğini ortaya çıkarmış ve ihmaller tepkilere yol açmıştı.
Yunanistan'da meydana gelen tren kazasında 32 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treni çarpıştı. Kaza alanında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
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