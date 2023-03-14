https://sputniknews.com.tr/20230314/yarindan-itibaren-gecerli-olmak-uzere-motorine-indirim-bekleniyor-1068215717.html

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor

Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Motorine son olarak 2 hafta önce cumartesi günü... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T09:16+0300

2023-03-14T09:16+0300

2023-03-14T09:16+0300

ekonomi

akaryakıt

motorin

indirim

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Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Son olarak motorine 2 hafta önce cumartesi günü zam geldi. 2 hafta önce cumartesi günü motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Mevcut akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları

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2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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akaryakıt, motorin, indirim