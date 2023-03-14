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https://sputniknews.com.tr/20230314/yarindan-itibaren-gecerli-olmak-uzere-motorine-indirim-bekleniyor-1068215717.html
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor
Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor
Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Motorine son olarak 2 hafta önce cumartesi günü... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T09:16+0300
2023-03-14T09:16+0300
ekonomi
akaryakıt
motorin
indirim
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Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Son olarak motorine 2 hafta önce cumartesi günü zam geldi. 2 hafta önce cumartesi günü motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.Mevcut akaryakıt fiyatları şöyle:İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatlarıİstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatlarıAnkara akaryakıt fiyatlarıİzmir akaryakıt fiyatları
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akaryakıt, motorin, indirim
akaryakıt, motorin, indirim

Yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor

09:16 14.03.2023
© AABenzin, motorin, akaryakıt
Benzin, motorin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA
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Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Motorine son olarak 2 hafta önce cumartesi günü zam gelmişti. Ancak yarından itibaren motorine indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatlarının dalgalanması ve dolar kurunun TL karşısında hafif güçlenmesi akaryakıta zam getirdi. Son olarak motorine 2 hafta önce cumartesi günü zam geldi. 2 hafta önce cumartesi günü motorin grubunda 91 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşti. Benzin grubunda ise herhangi bir fiyat fiyat değişikliği olmadı.
Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 71 kuruş indirim bekleniyor. Benzinde herhangi bir değişiklik beklenmiyor.
Mevcut akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,43 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 11,64 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,43 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 11.90 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,80 TL
Motorin: 21,90 TL
LPG (Otogaz): 12,05 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin: 20,75 TL
Motorin: 21,95 TL
LPG (Otogaz): 11,76 TL
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