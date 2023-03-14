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https://sputniknews.com.tr/20230314/ulkemiz-abdden-daha-guvenli-diyen-meksika-devlet-baskani-obrador-ne-bu-paranoya-1068218435.html
'Ülkemiz ABD'den daha güvenli' diyen Meksika Devlet Başkanı Obrador: Ne bu paranoya?
'Ülkemiz ABD'den daha güvenli' diyen Meksika Devlet Başkanı Obrador: Ne bu paranoya?
Birkaç gün önce ABD'li Cumhuriyetçilere "Bağımsız bir ülkeyiz, kimseden emir almayız" diyen Meksika lideri Obrador bu kez de ABD'nin Meksika'ya seyahat uyarısı... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T11:00+0300
2023-03-14T11:00+0300
dünya
meksika
abd
andres manuel lopez obrador
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4 ABD vatandaşının kaçırılması ve ikisinin ölü bulunması sonrası ülkedeki güvenlik durumunun eleştirilmesine sert bir dille yanıt veren Meksika Devlet Başkanı Andreas Manuel Lopez Obrador ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu söyledi. Günlük basın birifinginde konuşan Obrador, "Meksika, ABD'den daha güvenli bir yer. Meksika'da güvenle seyahat etmekle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu ABD vatandaşları da biliyor, ABD'de yaşayan Meksikalılar da biliyor" dedi.ABD'nin sınırdaki Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın kartel şiddetini gerekçe göstererek ABD'lilere Meksika'ya seyahat uyarısı yapmasına da yanıt veren Obrador, "ABD hükümeti tek güvenli yerler olarak Campeche ve Yucatan'ı gösterdi. Durum bu dedikleri gibi olsaydı bu kadar çok Amerikalı yaşamak için Meksika'ya gelmezdi. Son yıllarda yaşamak için Meksika'ya gelen Amerikalıların sayısı arttı. O halde, neler oluyor? Ne bu paranoya?" diye sordu. Obrador, Meksika'nın gelişmesini istemeyen bazı muhafazakar ABD'li siyasilerin de Meksika'ya karşı kampanya yürüttüğünü belirtti.Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, kartelleri terör örgütü ilan etmek ve uyuşturucu laboratuvarlarını çökertmek için ABD ordusuna Meksika'da operasyon yürütme izni vermek için yasa tasarısı hazırladığını söylemişti.Obrador da bunun Meksika halkına hakaret ve ülkenin bağımsızlığına saygısızlık olduğunu dile getirip "Biz ABD'nin sömürgesi veya kolonisi değiliz. Meksika özgür, bağımsız, egemen bir ülke. Kimseden emir almayız" yanıtı vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20230310/meksika-devlet-baskani-obradordan-abdli-cumhuriyetcilere-tepki-egemenligimize-saygisizlik-1068066263.html
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meksika, abd, andres manuel lopez obrador
meksika, abd, andres manuel lopez obrador

'Ülkemiz ABD'den daha güvenli' diyen Meksika Devlet Başkanı Obrador: Ne bu paranoya?

11:00 14.03.2023
© AFP 2023 / JIM WATSONManuel Lopez Obrador
Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AFP 2023 / JIM WATSON
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Birkaç gün önce ABD'li Cumhuriyetçilere "Bağımsız bir ülkeyiz, kimseden emir almayız" diyen Meksika lideri Obrador bu kez de ABD'nin Meksika'ya seyahat uyarısı yapmasına tepki gösterdi.
4 ABD vatandaşının kaçırılması ve ikisinin ölü bulunması sonrası ülkedeki güvenlik durumunun eleştirilmesine sert bir dille yanıt veren Meksika Devlet Başkanı Andreas Manuel Lopez Obrador ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu söyledi.
Günlük basın birifinginde konuşan Obrador, "Meksika, ABD'den daha güvenli bir yer. Meksika'da güvenle seyahat etmekle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu ABD vatandaşları da biliyor, ABD'de yaşayan Meksikalılar da biliyor" dedi.
ABD'nin sınırdaki Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın kartel şiddetini gerekçe göstererek ABD'lilere Meksika'ya seyahat uyarısı yapmasına da yanıt veren Obrador, "ABD hükümeti tek güvenli yerler olarak Campeche ve Yucatan'ı gösterdi. Durum bu dedikleri gibi olsaydı bu kadar çok Amerikalı yaşamak için Meksika'ya gelmezdi. Son yıllarda yaşamak için Meksika'ya gelen Amerikalıların sayısı arttı. O halde, neler oluyor? Ne bu paranoya?" diye sordu.
Andres Manuel Lopez Obrador - Sputnik Türkiye, 1920, 10.03.2023
DÜNYA
Meksika Devlet Başkanı Obrador'dan ABD'li Cumhuriyetçilere tepki: Egemenliğimize saygısızlık
10 Mart, 07:02
Obrador, Meksika'nın gelişmesini istemeyen bazı muhafazakar ABD'li siyasilerin de Meksika'ya karşı kampanya yürüttüğünü belirtti.
Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, kartelleri terör örgütü ilan etmek ve uyuşturucu laboratuvarlarını çökertmek için ABD ordusuna Meksika'da operasyon yürütme izni vermek için yasa tasarısı hazırladığını söylemişti.
Obrador da bunun Meksika halkına hakaret ve ülkenin bağımsızlığına saygısızlık olduğunu dile getirip "Biz ABD'nin sömürgesi veya kolonisi değiliz. Meksika özgür, bağımsız, egemen bir ülke. Kimseden emir almayız" yanıtı vermişti.
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