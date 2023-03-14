https://sputniknews.com.tr/20230314/ulkemiz-abdden-daha-guvenli-diyen-meksika-devlet-baskani-obrador-ne-bu-paranoya-1068218435.html

'Ülkemiz ABD'den daha güvenli' diyen Meksika Devlet Başkanı Obrador: Ne bu paranoya?

'Ülkemiz ABD'den daha güvenli' diyen Meksika Devlet Başkanı Obrador: Ne bu paranoya?

Birkaç gün önce ABD'li Cumhuriyetçilere "Bağımsız bir ülkeyiz, kimseden emir almayız" diyen Meksika lideri Obrador bu kez de ABD'nin Meksika'ya seyahat uyarısı... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T11:00+0300

2023-03-14T11:00+0300

2023-03-14T11:00+0300

dünya

meksika

abd

andres manuel lopez obrador

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068218949_0:162:3072:1890_1920x0_80_0_0_e51b2fbbeeddd98cadd9be7206d0e3d0.jpg

4 ABD vatandaşının kaçırılması ve ikisinin ölü bulunması sonrası ülkedeki güvenlik durumunun eleştirilmesine sert bir dille yanıt veren Meksika Devlet Başkanı Andreas Manuel Lopez Obrador ülkesinin ABD'den daha güvenli olduğunu söyledi. Günlük basın birifinginde konuşan Obrador, "Meksika, ABD'den daha güvenli bir yer. Meksika'da güvenle seyahat etmekle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Bunu ABD vatandaşları da biliyor, ABD'de yaşayan Meksikalılar da biliyor" dedi.ABD'nin sınırdaki Teksas Kamu Güvenliği Departmanı'nın kartel şiddetini gerekçe göstererek ABD'lilere Meksika'ya seyahat uyarısı yapmasına da yanıt veren Obrador, "ABD hükümeti tek güvenli yerler olarak Campeche ve Yucatan'ı gösterdi. Durum bu dedikleri gibi olsaydı bu kadar çok Amerikalı yaşamak için Meksika'ya gelmezdi. Son yıllarda yaşamak için Meksika'ya gelen Amerikalıların sayısı arttı. O halde, neler oluyor? Ne bu paranoya?" diye sordu. Obrador, Meksika'nın gelişmesini istemeyen bazı muhafazakar ABD'li siyasilerin de Meksika'ya karşı kampanya yürüttüğünü belirtti.Geçen hafta Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, kartelleri terör örgütü ilan etmek ve uyuşturucu laboratuvarlarını çökertmek için ABD ordusuna Meksika'da operasyon yürütme izni vermek için yasa tasarısı hazırladığını söylemişti.Obrador da bunun Meksika halkına hakaret ve ülkenin bağımsızlığına saygısızlık olduğunu dile getirip "Biz ABD'nin sömürgesi veya kolonisi değiliz. Meksika özgür, bağımsız, egemen bir ülke. Kimseden emir almayız" yanıtı vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20230310/meksika-devlet-baskani-obradordan-abdli-cumhuriyetcilere-tepki-egemenligimize-saygisizlik-1068066263.html

meksika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meksika, abd, andres manuel lopez obrador