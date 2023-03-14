https://sputniknews.com.tr/20230314/ukrayna-bir-nato-ulkesinde-tank-mermisi-uretimine-basladigini-duyurdu-1068248738.html

Ukrayna, bir NATO ülkesinde tank mermisi üretimine başladığını duyurdu

Ukrayna, bir NATO ülkesinde tank mermisi üretimine başladığını duyurdu

Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom, tank topları için 125 mm'lik mermi üretimine başladığını duyurdu. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T19:06+0300

2023-03-14T19:06+0300

2023-03-14T19:06+0300

savunma

ukrayna

nato

tank

mermi

üretim

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Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom basın dairesinden yapılan açıklamada, tank topları için 125 mm'lik mermi üretimine başlandığı belirtildi.Açıklamada, “Bu, şirketin işletmeleri tarafından yurtdışındaki bir NATO ülkesiyle yakın işbirliği içinde üretimi başlatılan ikinci tür mühimmattır. Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın siparişi üzerine T-64, T-72 ve T-80 tankları için 125 mm'lik mermilerden oluşan ilk parti teslim edilmiş durumda” ifadelerine yer verildi.“Güvenlik nedeniyle üretim ülke dışına taşındı, ancak mühimmat yapımında tarafımızdan tasarımcılar, teknoloji uzmanları, tornacılar, dökümhane çalışanları vb. insanlar yer alıyor” denilen açıklamada, üretimin bir NATO ülkesinde kurulduğu ifade edildi ancak hangi ülke olduğu konusunda bilgi verilmedi.

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