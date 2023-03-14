Türkiye
SON DAKİKA | Kılıçdaroğlu: Çiftçinin bankaya borcu var, ödesin diyorlar, nasıl ödesin?
- Sputnik Türkiye, 1920
SEYİR HALİ
Ali Çağatay, her sabah Türkiye ve dünya gündemiyle, radyo mikrofonunun başına geçiyor. Son dakika haberleri, gazete manşetleri, köşe yazıları, canlı bağlantılar ve çok daha fazlası bu programda.
https://sputniknews.com.tr/20230314/turk-veteriner-hekimleri-birligi-baskani-prof-arslan-sap-hastaligi-komsularimizdan-geldi-1068228047.html
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türkiye’de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın görülmesi ile şap virüsü hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Murat Arslan, ‘Bu virüs herhangi... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T13:24+0300
2023-03-14T13:24+0300
seyir hali
radyo
şap salgını
türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)
murat arslan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068227895_1:0:710:399_1920x0_80_0_0_c8114126c6fc75f25ec08905afc8934e.jpg
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Murat Arslan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Türkiye’de hayvanlarda görülen Şap hastalığı hakkında değerlendirmelerini şöyle anlattı:‘İlk olarak 1950 yıllarında SAT-1 olarak çıkmış şap virüsü ülkemizde SAT-2 olarak ortaya çıktı. Oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu virüs herhangi bir yüzeyde dezenfekte edilmediği takdirde 5 ay canlı kalabiliyor. Virüs hayvan hareketleriyle, hava yoluyla, giysilerle, saman ya da yem benzeri ürünler ile bir bölgeden başka bir bölgeye yayılabiliyor.’‘Veteriner virologlar tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi’Prof. Murat Arslan, Şap hastalığı hakkında veteriner virologların daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak et ithalatı konusunda da şu uyarılarda bulundu:‘Veteriner virologlar bu virüsün ilk olarak Afrika ülkelerinde, sonrasında da Irak ve çevresinde görüldüğünü belirterek uyarılarda bulunmuş ve tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi. Muhtemelen virüs yakın komşularımızdan hayvan hareketleri ile ülkemize bulaştı. Örneğin, yakın geçmişte Suriye’den koyun ithal edilmiş. Şu an Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden de et ithalatı yapıyoruz. Bu hastalığın ülkemize bulaşması yüksek ihtimal ithalat yoluyla olduğu için bunlar çok büyük risklerdir.’
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
Ali Çağatay
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/0e/1068227895_178:0:710:399_1920x0_80_0_0_31b4452bc87e8901f22faed88b64956a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
radyo, şap salgını, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb), murat arslan, аудио
radyo, şap salgını, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb), murat arslan, аудио

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi

13:24 14.03.2023
SEYİR HALİ
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Abone olTelegram
Ali Çağatay - Sputnik Türkiye
Ali Çağatay
Tüm yazılar
Türkiye’de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın görülmesi ile şap virüsü hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Murat Arslan, ‘Bu virüs herhangi bir yüzeyde dezenfekte edilmediği takdirde 5 ay canlı kalabiliyor, oldukça bulaşıcı’ dedi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Murat Arslan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Türkiye’de hayvanlarda görülen Şap hastalığı hakkında değerlendirmelerini şöyle anlattı:
‘İlk olarak 1950 yıllarında SAT-1 olarak çıkmış şap virüsü ülkemizde SAT-2 olarak ortaya çıktı. Oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu virüs herhangi bir yüzeyde dezenfekte edilmediği takdirde 5 ay canlı kalabiliyor. Virüs hayvan hareketleriyle, hava yoluyla, giysilerle, saman ya da yem benzeri ürünler ile bir bölgeden başka bir bölgeye yayılabiliyor.’

‘Veteriner virologlar tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi’

Prof. Murat Arslan, Şap hastalığı hakkında veteriner virologların daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak et ithalatı konusunda da şu uyarılarda bulundu:
‘Veteriner virologlar bu virüsün ilk olarak Afrika ülkelerinde, sonrasında da Irak ve çevresinde görüldüğünü belirterek uyarılarda bulunmuş ve tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi. Muhtemelen virüs yakın komşularımızdan hayvan hareketleri ile ülkemize bulaştı. Örneğin, yakın geçmişte Suriye’den koyun ithal edilmiş. Şu an Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden de et ithalatı yapıyoruz. Bu hastalığın ülkemize bulaşması yüksek ihtimal ithalat yoluyla olduğu için bunlar çok büyük risklerdir.’
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала