https://sputniknews.com.tr/20230314/turk-veteriner-hekimleri-birligi-baskani-prof-arslan-sap-hastaligi-komsularimizdan-geldi-1068228047.html
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türkiye’de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın görülmesi ile şap virüsü hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Murat Arslan, ‘Bu virüs herhangi... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T13:24+0300
2023-03-14T13:24+0300
2023-03-14T13:24+0300
seyir hali
radyo
şap salgını
türk veteriner hekimleri birliği (tvhb)
murat arslan
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Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Murat Arslan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Türkiye’de hayvanlarda görülen Şap hastalığı hakkında değerlendirmelerini şöyle anlattı:‘İlk olarak 1950 yıllarında SAT-1 olarak çıkmış şap virüsü ülkemizde SAT-2 olarak ortaya çıktı. Oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu virüs herhangi bir yüzeyde dezenfekte edilmediği takdirde 5 ay canlı kalabiliyor. Virüs hayvan hareketleriyle, hava yoluyla, giysilerle, saman ya da yem benzeri ürünler ile bir bölgeden başka bir bölgeye yayılabiliyor.’‘Veteriner virologlar tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi’Prof. Murat Arslan, Şap hastalığı hakkında veteriner virologların daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak et ithalatı konusunda da şu uyarılarda bulundu:‘Veteriner virologlar bu virüsün ilk olarak Afrika ülkelerinde, sonrasında da Irak ve çevresinde görüldüğünü belirterek uyarılarda bulunmuş ve tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi. Muhtemelen virüs yakın komşularımızdan hayvan hareketleri ile ülkemize bulaştı. Örneğin, yakın geçmişte Suriye’den koyun ithal edilmiş. Şu an Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden de et ithalatı yapıyoruz. Bu hastalığın ülkemize bulaşması yüksek ihtimal ithalat yoluyla olduğu için bunlar çok büyük risklerdir.’
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Ali Çağatay
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MIA „Rosiya Segodnya“
Ali Çağatay
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radyo, şap salgını, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb), murat arslan, аудио
radyo, şap salgını, türk veteriner hekimleri birliği (tvhb), murat arslan, аудио
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Arslan: Şap hastalığı komşularımızdan geldi
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Türkiye’de SAT-2 serotipi şap hastalığını taşıyan ilk vakanın görülmesi ile şap virüsü hakkında açıklamalarda bulunan Prof. Murat Arslan, ‘Bu virüs herhangi bir yüzeyde dezenfekte edilmediği takdirde 5 ay canlı kalabiliyor, oldukça bulaşıcı’ dedi
Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Prof. Murat Arslan Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuk olarak Türkiye’de hayvanlarda görülen Şap hastalığı hakkında değerlendirmelerini şöyle anlattı:
‘İlk olarak 1950 yıllarında SAT-1 olarak çıkmış şap virüsü ülkemizde SAT-2 olarak ortaya çıktı. Oldukça bulaşıcı bir hastalık olduğunu söyleyebiliriz. Bu virüs herhangi bir yüzeyde dezenfekte edilmediği takdirde 5 ay canlı kalabiliyor. Virüs hayvan hareketleriyle, hava yoluyla, giysilerle, saman ya da yem benzeri ürünler ile bir bölgeden başka bir bölgeye yayılabiliyor.’
‘Veteriner virologlar tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi’
Prof. Murat Arslan, Şap hastalığı hakkında veteriner virologların daha önce uyarılarda bulunduğunu hatırlatarak et ithalatı konusunda da şu uyarılarda bulundu:
‘Veteriner virologlar bu virüsün ilk olarak Afrika ülkelerinde, sonrasında da Irak ve çevresinde görüldüğünü belirterek uyarılarda bulunmuş ve tedbirler alınması gerektiğini söylemişlerdi. Muhtemelen virüs yakın komşularımızdan hayvan hareketleri ile ülkemize bulaştı. Örneğin, yakın geçmişte Suriye’den koyun ithal edilmiş. Şu an Macaristan ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden de et ithalatı yapıyoruz. Bu hastalığın ülkemize bulaşması yüksek ihtimal ithalat yoluyla olduğu için bunlar çok büyük risklerdir.’