https://sputniknews.com.tr/20230314/tren-kazasinda-olen-makinistin-cezaevindeki-babasi-yunanistana-iade-edilecek-1068246792.html

Tren kazasında ölen makinistin cezaevindeki babası Yunanistan'a iade edilecek

Tren kazasında ölen makinistin cezaevindeki babası Yunanistan'a iade edilecek

Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Dendias ile telefonda görüştü. Tempi'deki tren kazasında hayatını kaybeden makinist Nikos Nalmpantis’in Türkiye’de cezaevinde... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T18:00+0300

2023-03-14T18:00+0300

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dünya

yunanistan

tren

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Konsolosluk konularının değerlendirildiği görüşmede ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan bir Yunanistan vatandaşının iadesi konusu da ele alındı.Görüşmede, Yunanistan’ın Tempi kentinde 28 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren makinist Nikos Nalmpantis’in Türkiye’de cezaevinde bulunan babasının Yunanistan’a iade talebiyle ilgili gelişmeler değerlendirildi.Bakan Dendias, görüşmeye ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tren kazasında hayatını kaybeden makinistin Türkiye’de cezaevinde bulunan babasının iadesine karar verilmesi nedeniyle Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu beni arayarak, Tempi’deki kazada yaşamını yitirenlerden birinin babası olan Yunan vatandaşının Yunanistan’a iade talebinin olumlu sonuçlandığını bildirdi. Mevkidaşıma Türkiye’nin olumlu ve hızlı dönüşü için teşekkür ettim. Karar, Türkiye adalet bakanı tarafından imzalandı.” ifadelerini kullandı. Öte yandan Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakan arasındaki görüşmede konsolosluk konuları da ele alındı.

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