https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-devlet-baskani-besar-esad-resmi-ziyaret-icin-moskovada-1068253474.html
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi ziyaret için Moskova'da
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi ziyaret için Moskova'da
Resmi ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T21:25+0300
2023-03-14T21:25+0300
2023-03-14T21:25+0300
dünya
rusya
suriye
vladimir putin
beşar esad
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Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, resmi bir ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya ulaşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret için bu akşam Moskova'ya ulaştı. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.
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rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad
rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi ziyaret için Moskova'da
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Resmi ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek.
Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, resmi bir ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya ulaşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.
Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret için bu akşam Moskova'ya ulaştı. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.