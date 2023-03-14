https://sputniknews.com.tr/20230314/suriye-devlet-baskani-besar-esad-resmi-ziyaret-icin-moskovada-1068253474.html

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi ziyaret için Moskova'da

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi ziyaret için Moskova'da

Resmi ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T21:25+0300

2023-03-14T21:25+0300

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dünya

rusya

suriye

vladimir putin

beşar esad

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Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, resmi bir ziyaret için bugün akşam saatlerinde Moskova'ya ulaşan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği belirtildi.Açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret için bu akşam Moskova'ya ulaştı. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek" denildi.

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rusya, suriye, vladimir putin, beşar esad