https://sputniknews.com.tr/20230314/sunnet-dugununde-cocuga-11-milyon-750-bin-lira-para-takildi-1068226161.html

Sünnet düğününde çocuğa 11 milyon 750 bin lira para takıldı

Sünnet düğününde çocuğa 11 milyon 750 bin lira para takıldı

Kars'ın en büyük aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinin Sultanbeyli'de düzenlediği sünnet düğününde sünnet çocuğuna 11 milyon 750 bin para takıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T13:05+0300

2023-03-14T13:05+0300

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yaşam

türkiye

sünnet

aşiret

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İstanbul Sultanbeyli’de Kars’ın tanınmış aşiretlerinden biri olan Mılli aşiretinden Adem Baran’ın oğlu için düzenlediği sünnet düğününde milyonlar havada uçuştu. Sünnet düğünü, aşiret mensupları tarafından cep telefonları ile saniye saniye kayıt altına alındı.Masa üzerine konulan paralar, sayımın ardından bavullara konularak salondan çıkarıldı. Yöresel müzik eşliğinde başlayan sünnet düğünü, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.Adem Baran, "Misafirlerimizden Allah razı olsun. Çok kalabalıktı. Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum. 11 milyon 750 bin TL geldi. Herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20220726/sunnet-olmaktan-korkan-cocuk-agaca-tirmandi-1059153934.html

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