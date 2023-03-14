https://sputniknews.com.tr/20230314/soygu-rusya-cin-iliskileri-gorulmemis-seviyeye-ulasti-1068210543.html
Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri görülmemiş seviyeye ulaştı
Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri görülmemiş seviyeye ulaştı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T00:52+0300
2023-03-14T00:52+0300
2023-03-14T00:59+0300
dünya
sergey şoygu
çin
rusya
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı olarak göreve getirilen Li Şangfu’yu tebrik etti.Şoygu’nun tebrik mesajında, “Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler günümüzde yeni ve benzeri görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştı ve jeopolitik gerilimin arttığı dünyada istikrarın taşıyıcı ayağı haline geldi” ifadesine yer verildi.
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sergey şoygu, çin, rusya
Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri görülmemiş seviyeye ulaştı
00:52 14.03.2023 (güncellendi: 00:59 14.03.2023) Abone ol
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı olarak göreve getirilen Li Şangfu’yu tebrik etti.
Şoygu’nun tebrik mesajında, “Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler günümüzde yeni ve benzeri görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştı ve jeopolitik gerilimin arttığı dünyada istikrarın taşıyıcı ayağı haline geldi” ifadesine yer verildi.