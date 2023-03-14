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Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri görülmemiş seviyeye ulaştı
Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri görülmemiş seviyeye ulaştı
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştığını belirtti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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dünya
sergey şoygu
çin
rusya
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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı olarak göreve getirilen Li Şangfu’yu tebrik etti.Şoygu’nun tebrik mesajında, “Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler günümüzde yeni ve benzeri görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştı ve jeopolitik gerilimin arttığı dünyada istikrarın taşıyıcı ayağı haline geldi” ifadesine yer verildi.
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sergey şoygu, çin, rusya
sergey şoygu, çin, rusya

Şoygu: Rusya-Çin ilişkileri görülmemiş seviyeye ulaştı

00:52 14.03.2023 (güncellendi: 00:59 14.03.2023)
© Sputnik / Виталий Белоусов / Multimedya arşivine gidinRusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerin görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Çin Savunma Bakanı olarak göreve getirilen Li Şangfu’yu tebrik etti.
Şoygu’nun tebrik mesajında, “Rusya ve Çin arasındaki ilişkiler günümüzde yeni ve benzeri görülmemiş bir yüksek seviyeye ulaştı ve jeopolitik gerilimin arttığı dünyada istikrarın taşıyıcı ayağı haline geldi” ifadesine yer verildi.
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