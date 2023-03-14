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https://sputniknews.com.tr/20230314/sahnede-fenalasan-haluk-bilginer-hastaneye-kaldirildi-1068209908.html
Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
Usta oyuncu Haluk Bilginer, ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnedeyken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
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haluk bilginer
yaşam
kadıköy belediyesi
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Kundakçı” isimli Tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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haluk bilginer, kadıköy belediyesi
haluk bilginer, kadıköy belediyesi

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

00:31 14.03.2023 (güncellendi: 00:32 14.03.2023)
© AA / Tayfun CoşkunHaluk Bilginer
Haluk Bilginer - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© AA / Tayfun Coşkun
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Usta oyuncu Haluk Bilginer, ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnedeyken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Kundakçı” isimli Tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
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