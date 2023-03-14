https://sputniknews.com.tr/20230314/sahnede-fenalasan-haluk-bilginer-hastaneye-kaldirildi-1068209908.html

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı

Usta oyuncu Haluk Bilginer, ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnedeyken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

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haluk bilginer

yaşam

kadıköy belediyesi

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Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Kundakçı” isimli Tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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haluk bilginer, kadıköy belediyesi