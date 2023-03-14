Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı
00:31 14.03.2023 (güncellendi: 00:32 14.03.2023)
© AA / Tayfun CoşkunHaluk Bilginer
© AA / Tayfun Coşkun
Usta oyuncu Haluk Bilginer, ''Kundakçı'' isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnedeyken fenalaştı. Bilginer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, “Kundakçı” isimli Tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Bilginer'in bilincinin açık olduğu ifade edildi.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği 'Kundakçı' oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Tiyatromuzun usta ismi değerli Haluk Bilginer’in bu akşam Caddebostan Kültür Merkezi’nde sahnelediği Kundakçı oyunu sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı bilgisini üzülerek aldım. Kendisine acil şifalar diliyorum.— Av. Şerdil Dara Odabaşı (@serdildara) March 13, 2023