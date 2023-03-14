https://sputniknews.com.tr/20230314/rusyanin-mal-ihracati-2022de-5915-milyar-dolara-ulasarak-rekor-kirdi-1068256665.html
Rusya'nın mal ihracatı 2022'de 591.5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
Rusya'nın mal ihracatı 2022'de 591.5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
Rusya'nın mal ihracatı 2022'de 591.5 milyar dolara, mal ticareti fazlası da 332.4 milyar dolara ulaşarak rekor düzeye ulaştı. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T22:51+0300
2023-03-14T22:51+0300
2023-03-14T22:51+0300
ekonomi
rusya
ihracat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104223/85/1042238563_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_484f6277a0daed513508738f30a23115.jpg
Rus makamları, dış ticaret istatistiklerini güncelledi. Parasal açıdan ihracat rekor kırarken, yatırım ithalatındaki keskin düşüş analistler için sürpriz oldu.Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) 13 mart tarihli verilerine göre, 2022'de Rusya'nın mal ihracatı 591.5 milyar dolara ulaşarak, Rusya tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı zamanda mal ticareti fazlası da 332.4 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.2022 yılında yaptırımlara tabi olmayan veya geçen yılın sonundan itibaren yaptırım kapsamına alınan ürünler (ham petrol gibi) ihracattaki büyümenin itici gücü oldu. Demir dışı metaller (alüminyum, nikel, bakır vb.) geçen yıl doğrudan ABD ve AB yaptırımlarına tabi değildi (Washington, Rus alüminyumuna çok yüksek ithalat vergileri uyguladı, ancak Rusya'dan platin grubu metallerin ithalatına hala izin veriliyor).
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/104223/85/1042238563_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_071fb48b1434faed157503d4712ae08d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ihracat
Rusya'nın mal ihracatı 2022'de 591.5 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı
Abone ol
Rusya'nın mal ihracatı 2022'de 591.5 milyar dolara, mal ticareti fazlası da 332.4 milyar dolara ulaşarak rekor düzeye ulaştı.
Rus makamları, dış ticaret istatistiklerini güncelledi. Parasal açıdan ihracat rekor kırarken, yatırım ithalatındaki keskin düşüş analistler için sürpriz oldu.
Federal Gümrük Servisi'nin (FTS) 13 mart tarihli verilerine göre, 2022'de Rusya'nın mal ihracatı 591.5 milyar dolara ulaşarak, Rusya tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Aynı zamanda mal ticareti fazlası da 332.4 milyar dolara yükselerek rekor kırdı.
2022 yılında yaptırımlara tabi olmayan veya geçen yılın sonundan itibaren yaptırım kapsamına alınan ürünler (ham petrol gibi) ihracattaki büyümenin itici gücü oldu. Demir dışı metaller (alüminyum, nikel, bakır vb.) geçen yıl doğrudan ABD ve AB yaptırımlarına tabi değildi (Washington, Rus alüminyumuna çok yüksek ithalat vergileri uyguladı, ancak Rusya'dan platin grubu metallerin ithalatına hala izin veriliyor).