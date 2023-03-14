https://sputniknews.com.tr/20230314/rus-disisleri-urunlerin-rusyaya-transitini-engelledigi-haberleri-konusunda-turkiyeyle-temastayiz-1068240807.html

Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız

Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız

Rusya Dışişleri yetkilileri, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle Rusya’ya transitinin Türkiye... 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T16:00+0300

2023-03-14T16:00+0300

2023-03-14T16:00+0300

ukrayna krizi

rusya

ithalat

türkiye

gümrük

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, paralel ithalat ile satın alınan ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiği haberlerine ilişkin Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Bu konuda Türkiye makamları ile temas içindeyiz” dedi. Gruşko, bu haberlerin doğru olup olmadığı ya da Türkiye ile gerçekleştirilen temaslarda gelinen nokta konusunda detay vermedi. Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış olmasına karşın paralel ithalat yöntemiyle satın alınmış ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiğini yazmıştı. Kommersant, söz konusu haberini Rus lojistik şirketlerinin yetkililerine dayandırmıştı. Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından bazı batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesi ya da yaptırımlar yüzünden ürünlerinin Rusya’ya satışını durdurması sonrası paralel ithalat Rusya’da yasallaştırıldı. Pek çok ülkede yasal olan söz konusu yöntem ile bir ürün, esas üreticisi yerine bu ürünü satın almış ikinci bir taraftan satın alınabiliyor.

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