https://sputniknews.com.tr/20230314/rus-disisleri-urunlerin-rusyaya-transitini-engelledigi-haberleri-konusunda-turkiyeyle-temastayiz-1068240807.html
Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız
Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız
Rusya Dışişleri yetkilileri, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle Rusya’ya transitinin Türkiye... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:00+0300
2023-03-14T16:00+0300
2023-03-14T16:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ithalat
türkiye
gümrük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067672813_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_b6dc0366eb095284ca6977ef2a83cfef.jpg
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, paralel ithalat ile satın alınan ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiği haberlerine ilişkin Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Bu konuda Türkiye makamları ile temas içindeyiz” dedi. Gruşko, bu haberlerin doğru olup olmadığı ya da Türkiye ile gerçekleştirilen temaslarda gelinen nokta konusunda detay vermedi. Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış olmasına karşın paralel ithalat yöntemiyle satın alınmış ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiğini yazmıştı. Kommersant, söz konusu haberini Rus lojistik şirketlerinin yetkililerine dayandırmıştı. Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından bazı batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesi ya da yaptırımlar yüzünden ürünlerinin Rusya’ya satışını durdurması sonrası paralel ithalat Rusya’da yasallaştırıldı. Pek çok ülkede yasal olan söz konusu yöntem ile bir ürün, esas üreticisi yerine bu ürünü satın almış ikinci bir taraftan satın alınabiliyor.
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/01/1067672813_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_491bf4667017c74ddb2355b1809ac21e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, ithalat, türkiye, gümrük
rusya, ithalat, türkiye, gümrük
Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız
Abone ol
Rusya Dışişleri yetkilileri, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle Rusya’ya transitinin Türkiye gümrüğü tarafından engellendiği haberleriyle ilgili olarak Türk makamları ile iletişimde olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, paralel ithalat ile satın alınan ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiği haberlerine ilişkin Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Bu konuda Türkiye makamları ile temas içindeyiz” dedi.
Gruşko, bu haberlerin doğru olup olmadığı ya da Türkiye ile gerçekleştirilen temaslarda gelinen nokta konusunda detay vermedi.
Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış olmasına karşın paralel ithalat yöntemiyle satın alınmış ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiğini yazmıştı. Kommersant, söz konusu haberini Rus lojistik şirketlerinin yetkililerine dayandırmıştı.
Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından bazı batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesi ya da yaptırımlar yüzünden ürünlerinin Rusya’ya satışını durdurması sonrası paralel ithalat Rusya’da yasallaştırıldı. Pek çok ülkede yasal olan söz konusu yöntem ile bir ürün, esas üreticisi yerine bu ürünü satın almış ikinci bir taraftan satın alınabiliyor.