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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230314/rus-disisleri-urunlerin-rusyaya-transitini-engelledigi-haberleri-konusunda-turkiyeyle-temastayiz-1068240807.html
Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız
Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız
Rusya Dışişleri yetkilileri, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle Rusya’ya transitinin Türkiye... 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T16:00+0300
2023-03-14T16:00+0300
ukrayna krizi
rusya
ithalat
türkiye
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, paralel ithalat ile satın alınan ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiği haberlerine ilişkin Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Bu konuda Türkiye makamları ile temas içindeyiz” dedi. Gruşko, bu haberlerin doğru olup olmadığı ya da Türkiye ile gerçekleştirilen temaslarda gelinen nokta konusunda detay vermedi. Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış olmasına karşın paralel ithalat yöntemiyle satın alınmış ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiğini yazmıştı. Kommersant, söz konusu haberini Rus lojistik şirketlerinin yetkililerine dayandırmıştı. Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından bazı batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesi ya da yaptırımlar yüzünden ürünlerinin Rusya’ya satışını durdurması sonrası paralel ithalat Rusya’da yasallaştırıldı. Pek çok ülkede yasal olan söz konusu yöntem ile bir ürün, esas üreticisi yerine bu ürünü satın almış ikinci bir taraftan satın alınabiliyor.
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rusya, ithalat, türkiye, gümrük
rusya, ithalat, türkiye, gümrük

Rus Dışişleri: Ürünlerin Rusya’ya transitini engellediği haberleri konusunda Türkiye’yle temastayız

16:00 14.03.2023
© Пресс-служба МИД РФ / Multimedya arşivine gidinTürkiye Rusya bayrak
Türkiye Rusya bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 14.03.2023
© Пресс-служба МИД РФ
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Rusya Dışişleri yetkilileri, yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış ürünlerin paralel ithalat yöntemiyle Rusya’ya transitinin Türkiye gümrüğü tarafından engellendiği haberleriyle ilgili olarak Türk makamları ile iletişimde olduklarını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, paralel ithalat ile satın alınan ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiği haberlerine ilişkin Sputnik haber ajansına açıklamasında, “Bu konuda Türkiye makamları ile temas içindeyiz” dedi.
Gruşko, bu haberlerin doğru olup olmadığı ya da Türkiye ile gerçekleştirilen temaslarda gelinen nokta konusunda detay vermedi.
Daha önce Rus Kommersant gazetesi, Rusya’ya doğrudan satışı yasaklanmış olmasına karşın paralel ithalat yöntemiyle satın alınmış ürünlerin Rusya’ya transitinin Türkiye tarafından engellendiğini yazmıştı. Kommersant, söz konusu haberini Rus lojistik şirketlerinin yetkililerine dayandırmıştı.
Ukrayna’da özel askeri operasyon başlatmasının ardından bazı batılı şirketlerin Rusya pazarından çekilmesi ya da yaptırımlar yüzünden ürünlerinin Rusya’ya satışını durdurması sonrası paralel ithalat Rusya’da yasallaştırıldı. Pek çok ülkede yasal olan söz konusu yöntem ile bir ürün, esas üreticisi yerine bu ürünü satın almış ikinci bir taraftan satın alınabiliyor.
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