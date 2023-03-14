https://sputniknews.com.tr/20230314/rapci-costa-titch-sahnede-hayatini-kaybetti-1068225261.html

Rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti

Rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti

Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, müzik festivalinde verdiği konser sırasında sahneden düşerek hayatını kaybetti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye

2023-03-14T12:49+0300

2023-03-14T12:49+0300

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dünya

rap

sahne

konser

güney afrika

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Gerçek adı Constantinos Tsobanoglou olan 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, Johannesburg'daki bir müzik festivalinde verdiği konser sırasında iki kere baygınlık geçirdi. Daha sonra sahneden düşen ve çevredekilerin yardımlarıyla hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.Costa Titch'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" denildi.

güney afrika

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rap, sahne, konser, güney afrika