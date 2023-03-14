https://sputniknews.com.tr/20230314/rapci-costa-titch-sahnede-hayatini-kaybetti-1068225261.html
Rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti
Rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti
Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, müzik festivalinde verdiği konser sırasında sahneden düşerek hayatını kaybetti. 14.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-14T12:49+0300
2023-03-14T12:49+0300
2023-03-14T12:51+0300
dünya
rap
sahne
konser
güney afrika
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Gerçek adı Constantinos Tsobanoglou olan 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, Johannesburg'daki bir müzik festivalinde verdiği konser sırasında iki kere baygınlık geçirdi. Daha sonra sahneden düşen ve çevredekilerin yardımlarıyla hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.Costa Titch'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" denildi.
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rap, sahne, konser, güney afrika
rap, sahne, konser, güney afrika
Rapçi Costa Titch sahnede hayatını kaybetti
12:49 14.03.2023 (güncellendi: 12:51 14.03.2023) Abone ol
Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, müzik festivalinde verdiği konser sırasında sahneden düşerek hayatını kaybetti.
Gerçek adı Constantinos Tsobanoglou olan 28 yaşındaki Güney Afrikalı rapçi Costa Titch, Johannesburg'daki bir müzik festivalinde verdiği konser sırasında iki kere baygınlık geçirdi.
Daha sonra sahneden düşen ve çevredekilerin yardımlarıyla hastaneye kaldırılan ünlü rapçinin yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.
Costa Titch'in ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Şu anda onun vefatını kabul etmek zorunda kaldığımız için derin bir acı çekiyoruz. Acil müdahale ekiplerine ve son saatlerinde hazır bulunan herkese minnettarız" denildi.